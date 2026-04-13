Shakira fala em português e prova pão de queijo, coxinha e brigadeiro: 'Eu amo isso'

Faltando poucos dias para o show de Shakira em Copacabana, no Rio de Janeiro, a cantora resolveu surpreender os fãs brasileiros na tarde desta segunda-feira (13) ao aparecer em um vídeo provando algumas comidas brasileiras. Na filmagem publicada pela Revista Quem, a artista está usando uma camisa verde e amarela do Brasil enquanto se delicia com alguns quitutes característicos do país, como pão de queijo, coxinha e brigadeiro.

Primeiro, a artista provou o pão de queijo e a coxinha. "Oi, galera! Hoje eu vou provar algumas comidinhas brasileiras que o meu time me trouxe. Pão de queijo, a gente tem pão de queijo na Colômbia, eu amo isso, meu Deus. Eu nunca tinha provado coxinha. É a minha primeira vez. Hmm, é tão bom!", disse. Em seguida, foi a vez do brigadeiro: "Isso aqui eu conheço, é uma das minhas coisas favoritas do Brasil, é o brigadeiro, uau!"

"Depois disso, eu prometo que vou começar a dieta pra chegar bem legal em Copacabana. Assim como uma brasileira, com um bumbum brasileiro. Por enquanto, isso aqui é leite condensado, certo? Os vejo em 2 de maio em Copacabana, no altar do planeta", brincou a cantora Shakira.

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Fãs interagiram com a artista colombiana

Com o alcance do vídeo de Shakira nas mídias sociais, os fãs da colombiana brincaram dizendo que deveriam ter oferecido acompanhamentos e outras comidas típicas do Brasil para que ela pudesse provar. "Deram nem um ketchup pra coxinha... uma Coca-Cola kkk", disse uma. "Deem um cuscuz e uma tapioca para ela, pelo amor", pediu outra pessoa. "Vem provar acarajé aqui em Salvador", implorou outra fã da cantora.

Shakira em Copacabana

A cantora Shakira foi anunciada como atração principal do megashow, que vai acontecer no dia 2 de maio, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento, organizado pela prefeitura da cidade, faz parte do projeto "Todo Mundo no Rio", que já levou outras grandes cantoras para as areias da praia, sendo: Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025, que agitaram os fãs que viajaram de diversos estados para assistir às apresentações.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)