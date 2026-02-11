Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Shakira é confirmada em show gratuito na Praia de Copacabana; veja os detalhes

Cantora colombiana se apresenta no dia 2 de maio de 2026 no evento ‘Todo Mundo no Rio’, com transmissão da Globo.

Hannah Franco
fonte

Shakira é atração do ‘Todo Mundo no Rio’ em maio (Instahram/@shakira)

A cantora Shakira foi confirmada como atração principal do megashow gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, marcado para o dia 2 de maio de 2026. O evento integra o projeto “Todo Mundo no Rio”, que já levou Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) às areias da capital fluminense.

O anúncio encerra semanas de especulações sobre o nome da artista que se apresentaria na próxima edição. Rumores nas redes sociais citavam nomes como Rihanna, Britney Spears, Justin Bieber, U2 e Paul McCartney. A confirmação de Shakira foi divulgada após a assinatura de contrato com a produtora Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer, segundo informações divulgadas.

No início de janeiro, a especulação com o nome de Shakira havia ganhado força após seu nome aparecer no site Songkick, plataforma que monitora turnês de artistas internacionais, e também no Deezer, aplicativo de streaming que foi patrocinador das últimas edições do evento. 

A artista aparecia como atração confirmada do Todo Mundo no Rio. Na mesma época, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) fez algumas publicações com o nome de Shakira.

Quando será o show de Shakira em Copacabana?

A apresentação está marcada para 2 de maio de 2026. De acordo com informações iniciais, Shakira deve subir ao palco às 21h45.

O espetáculo terá transmissão pela TV Globo. Antes da atração principal, está previsto um show de abertura, mas o nome do artista ou grupo que fará a apresentação ainda não foi anunciado.

