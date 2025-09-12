Capa Jornal Amazônia
Cultura

Iza, Lady Gaga e Shakira: nomes de cantoras dominam batismo de pets no Brasil

O Top 20 é liderado por Diana Ross, seguida de Lady Gaga e Tina Turner

Estadão Conteúdo

Um levantamento feito pela Petlove, a partir de dados de 1,8 milhão de animais cadastrados, apontou que cantoras internacionais e atrações ligadas ao festival The Town estão entre as principais inspirações na hora de batizar cães e gatos no Brasil.

O Top 20 é liderado por Diana Ross, seguida de Lady Gaga e Tina Turner. Outras artistas como Shakira, Taylor Swift, Britney Spears, Rihanna, Madonna e Beyoncé também aparecem entre os nomes mais usados por tutores.

As 20 divas mais lembradas:

- Diana (Ross) - Lady (Gaga) - Tina (Turner) - Shakira - Pink - Sabrina (Carpenter) - Donna (Summer) - Taylor (Swift) - Britney (Spears) - Olivia (Rodrigo) - Rihanna - Miley (Cyrus) - Cher - Céline (Dion) - Adele - Alicia (Keys) - Mariah (Carey) - Madonna - Ariana (Grande) - Beyoncé

O efeito The Town

Além das divas internacionais, nomes ligados ao festival The Town também aparecem com destaque. O mais escolhido foi João Gomes, seguido por Don Toliver e Natasha Bedingfield. Entre os brasileiros, também se destacam Iza, Glória Groove, Pitty, Péricles, Joelma e Ivete Sangalo.

Top 10 relacionados ao festival:

- João (Gomes) - Don (Toliver) - Natasha (Bedingfield) - Iza - Boy (Bruna) - Glória (Groove) - Pitty - Péricles - Joelma - Ivete (Sangalo)

Palavras-chave

cantoras

nomes

pets

pesquisa
Cultura
.
