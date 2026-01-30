Shakira conquista o posto de artista latina com maior bilheteria em turnê

Shakira conquistou o posto de artista latina com maior bilheteria em turnê de todos os tempos, conforme o Guinness World Records. O recorde se deve à turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que arrecadou 421,6 milhões de dólares.

A atração, que teve início em 11 de fevereiro de 2025 - com dois shows no Brasil - e conta com datas adicionais em 2026, vendeu 3,3 milhões de ingressos para 86 shows, segundo dados da Billboard.

O recorde anterior era de Luis Miguel, que arrecadou 409,5 milhões de dólares com a turnê 2023-24. Antes dele, o posto era de Bad Bunny com a turnê World's Hottest Tour (com 314,1 milhões de dólares).

Shakira bateu Luis Miguel no último 11 de dezembro, com o show realizado no Estádio Vélez Sarsfield, em Buenos Aires. O encerramento da turnê será neste ano, no México.

Em entrevista à Billboard, a colombiana comentou o feito. "A indústria da música cresceu muito em comparação com o que era quando comecei minha carreira. Quebrar esse recorde é um novo marco para mim, considerando que existem tantos artistas incríveis que historicamente fizeram turnês na América Latina e na Espanha", disse Shakira. "Depois de uma carreira de 30 anos, que exigiu tanto esforço e enfrentou tantos desafios, estar vivendo este momento incrível é inacreditável."

Las Mujeres Ya No Lloran é a maior turnê da carreira da colombiana. No total, Shakira já arrecadou 529,7 milhões de dólares e vendeu 4,9 milhões de ingressos em 206 shows.