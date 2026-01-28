Capa Jornal Amazônia
Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

O Liberal
fonte

Gaby Amarantos já ganhou o gramofone dourado (Reprodução)

Na segunda-feira,1º, a partir das 21h30, cantora e compositora Gaby Amarantos é a convidada especial da transmissão da 68ª edição anual do GRAMMY®, da TNT e a HBO Max. Este é o  terceiro ano consecutivo, que a paraense compartilha a sua experiência e o seu conhecimento sobre o universo musical na cobertura.

Nascida no Jurunas, em Belém, no Pará, Gaby Amarantos é um dos nomes mais potentes da música brasileira contemporânea e consolidou seu prestígio internacional ao vencer o Grammy Latino 2023 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o celebrado TecnoShow. Em 2025, voltou a expandir suas fronteiras criativas com o projeto Rock Doido, que mergulha nas sonoridades das aparelhagens, reafirmando sua ligação profunda com o tecnobrega e sua posição de destaque dentro do movimento. Ícone do pop amazônico, sua trajetória reúne encontros com lendas como Elza Soares, Ney Matogrosso e Alcione e vozes da nova geração como Lauana Prado, Viviane Batidão e Jaloo. Para além dos palcos, também se destaca como atriz e apresentadora, com passagem pelo programa Troca de Estilos, do Discovery Home & Health, além de ser uma voz ativa na defesa da Amazônia, dos direitos das mulheres, da população negra e da comunidade LGBTQI+, transformando sua arte em manifesto e celebração. 

A programação da TNT e da HBO Max começa às 21h30, com o pré-show exclusivo apresentado por Carol Ribeiro diretamente do tapete vermelho, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, A partir das 22h, o público acompanha a cerimônia ao vivo, com comentários do especialista em entretenimento e cultura pop Phelipe Cruz e de Gaby Amarantos, além da tradução simultânea de Marly Moro e Robert Greathouse. 

 

