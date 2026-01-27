Gaby Amarantos vence APCA 2025 com Rock Doido e leva prêmio de Melhor Álbum do Ano

Gaby Amarantos acaba de conquistar mais um feito em sua carreira ao vencer o Prêmio APCA 2025 da Associação Paulista de Críticos de Artes, na categoria Melhor Álbum do Ano com o disco Rock Doido. A artista garante, assim, sua segunda estatueta da premiação e reafirma seu lugar entre os nomes mais inovadores da música brasileira.

O trabalho foi celebrado pela crítica pela ousadia sonora, pela mistura de gêneros e pela potência artística dessa nova fase. Em Rock Doido, Gaby amplia suas fronteiras criativas e surpreende com um projeto que une atitude, identidade amazônica e experimentação.

A conquista consolida um momento especialmente forte da trajetória da cantora, que segue se reinventando e ampliando seu impacto no cenário musical brasileiro.

O álbum "Rock Doido", da cantora paraense Gaby Amarantos, conquistou também em 2025, o prêmios importantes, como Melhor Álbum no WME Awards. Além disso, "Foguinho" venceu na categoria Música do Ano o Billboard Brasil/Pop Folia e Prêmio Multishow (Brega do Ano).

Celebrando 70 anos de ação em defesa e valorização das artes no Brasil, a APCA, através do Prêmio APCA 2025 escolheu os melhores de 2025 nas seguintes categorias: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Erudita, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão.

A 70ª cerimônia de premiação com a entrega dos troféus está prevista para maio, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em parceria com a Associação Paulista Amigos da Arte e a Secretaria de Estado da Cultura.