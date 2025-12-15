VÍDEO: jovens mostram local onde foi gravado o filme 'Rock Doido', de Gaby Amarantos

Um grupo de jovens paraenses chamou atenção nas redes sociais ao mostrar o local onde foi gravado o Rock Doido - O Filme, projeto audiovisual da cantora Gaby Amarantos. O registro foi feito no bairro da Condor, na periferia de Belém, e viralizou ao mostrar os jovens recriando cenas no mesmo espaço onde a produção foi rodada.

As imagens mostram o ator Viktor Ayan caminhando pelas ruas do bairro ao lado dos amigos Alice Lobato, Harry Carvalho, Noah Malcher e Dante Monteiro, até reconhecerem o ponto exato onde o filme foi gravado.

No vídeo, Viktor comenta: “Vocês conhecem onde a história aconteceu? Foi aqui”. Em seguida, o grupo passa a recriar cenas do filme, cantando músicas e repetindo momentos do projeto audiovisual.

Entre as interações, a própria Gaby Amarantos comentou a postagem. “Nossa cidade cenográfica da vida real ❤️”, escreveu a cantora.

Lançado em 2025, “Rock Doido” é um longa-metragem gravado em plano-sequência com um celular, tendo como cenário ruas da periferia de Belém. A direção é assinada por Naré e Guilherme Takshy, do coletivo Altar Sonoro, e o filme funciona como um visualizer do álbum de mesmo nome.

Com cerca de 21 minutos, o projeto acompanha um álbum com 22 faixas e propõe uma experiência audiovisual imersiva, que mistura música e cinema para retratar a energia do tecnobrega e das festas de aparelhagem.