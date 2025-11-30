VÍDEO: Wandinha brasileira dança tecnobrega e viraliza com coreografia de 'Foguinho'

Nem a Wandinha conseguiu resistir ao tecnobrega paraense! A criadora de conteúdo mineira Geovana Rodrigues, conhecida por interpretar a personagem da Família Addams em vídeos que viralizam nas redes sociais, publicou no dia 19 de novembro um registro que chamou a atenção dos fãs: ela aparece dançando a coreografia de “Foguinho”, sucesso de Gaby Amarantos.

No vídeo compartilhado em seu perfil, Geovana mantém a característica expressão neutra da personagem, mas acompanha o ritmo da música com passos coreografados do famoso "treme". A publicação rapidamente ganhou repercussão e ultrapassou 367 mil curtidas. Assista ao vídeo:

Geovana começou a produzir conteúdos caracterizada como Wandinha em setembro deste ano e, desde então, mantém publicações frequentes interpretando a personagem. Na plataforma Instagram, onde compartilha os vídeos, a criadora de conteúdo reúne atualmente 206 mil seguidores.