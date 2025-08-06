Capa Jornal Amazônia
Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'? Veja data, horário, elenco e detalhes

Série se tornou sucesso na Netflix em 2022, ultrapassando a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia

Gabrielle Borges
fonte

Wandinha estreia com segunda temporada em agosto de 2025 (Divulgação/Netflix)

Lançada em novembro de 2022, a série "Wandinha" ("Wednesday", no original em inglês), produzida pela Netflix, rapidamente se tornou um fenômeno global, conquistando o público de todas as idades. Inspirada na icônica personagem Wandinha Addams da Família Addams, a produção trouxe uma nova abordagem para a personagem, misturando mistério, humor sombrio e drama adolescente em uma narrativa envolvente e visualmente marcante.

A primeira parte da segunda temporada de "Wandinha", detentora do recorde de série em língua-inglesa mais assistida da história Netflix, estreia no streaming em agosto deste ano.

Qual a sinopse da 2ª temporada de 'Wandinha'?

Wandinha Addams (Jenna Ortega) está de volta à Escola Nunca Mais, mas desta vez, as sombras escondem mais do que segredos. Entre os corredores góticos da academia, uma nova ameaça surge, desafiando sua astúcia e coragem. Enquanto enfrenta rivais antigos e dilemas familiares, Wandinha se vê no centro de um mistério sobrenatural ainda mais sombrio, um que pode abalar os próprios alicerces de seu mundo macabro. Agora, ela precisará desvendar enigmas mortais, confrontar alianças traiçoeiras e descobrir até onde está disposta a ir para proteger aqueles que… bem... tolera.

Quais as novidades da nova temporada?

Entre as novidades estão a participação especial de Lady Gaga como uma professora misteriosa chamada Rosaline Rotwood, Steve Buscemi como Barry Dort (novo diretor da Academia Nunca Mais), Thandiwe New (Dr. Fairburn), Joanna Lumley como a Vovó Addams, Christopher Lloyd em uma participação especial.

Quantos episódios terá a 2ª temporada de 'Wandinha'?

A nova temporada de "Wandinha" terá oito novos episódios.

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'?

Para o segundo ano da série, a estreia será feita em duas etapas. A primeira parte, que chega à plataforma nesta quarta-feira (6), traz os quatro primeiros episódios. Já a segunda parte será lançada no dia 3 de setembro com os capítulos restantes.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

