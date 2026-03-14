Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

O Liberal
fonte

Lorena era a única filha mulher de Amado Batista, fruto do relacionamento do artista com sua segunda esposa, Lenice (Reprodução)

Lorena Alves Batista, filha do cantor Amado Batista, faleceu na noite de sexta-feira (13), aos 46 anos, em Goiânia. Ela estava internada no Hospital São Francisco de Assis, onde recebia tratamento para um colangiocarcinoma, um tipo raro e agressivo de câncer que se desenvolve nas vias biliares. Segundo relato de seu irmão, Bruno Henrique Batista, ao g1, a doença evoluiu para uma metástase no fígado. Bruno rendeu homenagens à irmã, descrevendo-a como uma pessoa excelente e destacando sua trajetória multifacetada: Lorena era médica veterinária, policial federal e também cantora.

O cantor Amado Batista utilizou suas redes sociais para expressar o luto e prestar uma homenagem à filha. Em um texto carregado de emoção, ele descreveu a perda como a maior dor de sua vida, comparando a partida precoce a uma música que termina antes da hora, deixando um silêncio profundo e um vazio insubstituível. O artista ressaltou que, mesmo diante da gravidade da doença, Lorena manteve sua doçura e força características, e agradeceu aos fãs pelas orações e mensagens de carinho recebidas.

VEJA MAIS

image VÍDEO: médico de Amado Batista revela 'plus' de testosterona para cantor curtir lua de mel
Cantor oficializou a união com Calita Franciele, de 23 anos, em março, na fazenda onde vive no Mato Grosso

image Casamento extravagante de Amado Batista com miss teve fogos em fazenda de R$ 350 milhões
A cerimônia extravagante teve presença de amigos e familiares

image Amado Batista está ‘ótimo’ e sem sintomas após testar positivo para a Covid-19, diz família
Cantor está medicado, sem febre e isolado na casa dele, em Goiânia. Diagnóstico da doença foi dado há quatro dias.

Devido ao falecimento, a assessoria de Amado Batista informou o adiamento dos shows programados para este fim de semana. As apresentações que ocorreriam no sábado (14), em Guarulhos e Botucatu, e no domingo (15), em São Paulo, serão remarcadas para novas datas a serem divulgadas em breve. Além de Lorena e Bruno, o cantor é pai de Erich e Rick. Até o momento, não foram compartilhadas informações detalhadas sobre o velório e o sepultamento.

Veja homenagem de Amado na íntegra:

Minhas princesas e meus príncipes, é com o coração pesado, mas cheio de fé, que venho falar com cada um de vocês. A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher.

Ela lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada. “Dizem que sou o cronista do sentimento popular, mas hoje, a crônica que escrevo é feita de lágrimas e de uma saudade que não cabe em verso. Lorena, você foi o meu melhor dueto.”

Agradeço do fundo do meu coração por todas as mensagens de carinho, pelas orações e pelo respeito que vocês, meu público querido, têm demonstrado com a minha família neste momento de luto. A música continua, pois ela era alegria, e eu seguirei cantando por ela e para vocês.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Amado Batista

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRAVAÇÕES

‘Maravilha!’, filmes dos Estúdios Globo, começa a ser gravada com show real no Pará

Gravações serão realizadas na Aparelhagem Crocodilo, no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá. Gaby Amarantos, Leona Vingativa e Fafá de Belém também farão parte do filme.

14.03.26 10h46

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

VISITA

Mucura ou gambá? Animal invade a casa do BBB 26 enquanto brothers festejam

O bicho foi visto circulando por diferentes ambientes da casa por volta das 4h, ele passou por cômodos como sala, cozinha e banheiro

14.03.26 9h40

CINEMA

Babu Santana revela como foi gravar filme com Alane Dias e elogia ex-BBB: 'Dedicada e boa atriz'

A paraense vai estrear como atriz no cinema no longa-metragem nacional com lançamento previsto para 2026

14.03.26 9h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

CINEMA

Babu Santana revela como foi gravar filme com Alane Dias e elogia ex-BBB: 'Dedicada e boa atriz'

A paraense vai estrear como atriz no cinema no longa-metragem nacional com lançamento previsto para 2026

14.03.26 9h06

CULTURA

Reggae em Belém celebra a luta das mulheres no mundo

A partir das 15h deste sábado (14), integrantes da Cultura Reggae se reúnem em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e debater rumos da luta feminina

14.03.26 8h00

INTIMIDADE

Maíra fala como será reencontro com Arthur após BBB: 'Sexo de manhã, tarde e noite'

Coach já revelou ter transado 11 vezes em um único dia com o marido.

20.04.22 8h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda