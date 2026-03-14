Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

Lorena Alves Batista, filha do cantor Amado Batista, faleceu na noite de sexta-feira (13), aos 46 anos, em Goiânia. Ela estava internada no Hospital São Francisco de Assis, onde recebia tratamento para um colangiocarcinoma, um tipo raro e agressivo de câncer que se desenvolve nas vias biliares. Segundo relato de seu irmão, Bruno Henrique Batista, ao g1, a doença evoluiu para uma metástase no fígado. Bruno rendeu homenagens à irmã, descrevendo-a como uma pessoa excelente e destacando sua trajetória multifacetada: Lorena era médica veterinária, policial federal e também cantora.

O cantor Amado Batista utilizou suas redes sociais para expressar o luto e prestar uma homenagem à filha. Em um texto carregado de emoção, ele descreveu a perda como a maior dor de sua vida, comparando a partida precoce a uma música que termina antes da hora, deixando um silêncio profundo e um vazio insubstituível. O artista ressaltou que, mesmo diante da gravidade da doença, Lorena manteve sua doçura e força características, e agradeceu aos fãs pelas orações e mensagens de carinho recebidas.

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Devido ao falecimento, a assessoria de Amado Batista informou o adiamento dos shows programados para este fim de semana. As apresentações que ocorreriam no sábado (14), em Guarulhos e Botucatu, e no domingo (15), em São Paulo, serão remarcadas para novas datas a serem divulgadas em breve. Além de Lorena e Bruno, o cantor é pai de Erich e Rick. Até o momento, não foram compartilhadas informações detalhadas sobre o velório e o sepultamento.

Veja homenagem de Amado na íntegra:

Minhas princesas e meus príncipes, é com o coração pesado, mas cheio de fé, que venho falar com cada um de vocês. A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher.

Ela lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada. “Dizem que sou o cronista do sentimento popular, mas hoje, a crônica que escrevo é feita de lágrimas e de uma saudade que não cabe em verso. Lorena, você foi o meu melhor dueto.”

Agradeço do fundo do meu coração por todas as mensagens de carinho, pelas orações e pelo respeito que vocês, meu público querido, têm demonstrado com a minha família neste momento de luto. A música continua, pois ela era alegria, e eu seguirei cantando por ela e para vocês.