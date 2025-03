Casamento extravagante de Amado Batista com miss teve fogos em fazenda de R$ 350 milhões

O cantor Amado Batista, 74, se casou com a miss Calita Franciele, 23, na noite deste sábado, 15, na fazenda do músico em Cocalinho, no interior do Mato Grosso. O local é avaliado em R$ 350 milhões.

A cerimônia, que teve a presença de amigos e familiares do casal, foi extravagante e contou com troca de vestidos e queima de fogos de artifício. "Um dos dias mais especiais de nossas vidas", escreveu o casal no Instagram.

Dois dias antes da festa, os dois já haviam oficializado a união no civil em um cartório da cidade de Água Boa (MT).

Nas redes sociais, a noiva compartilhou os bastidores da festa e impressionou com o nível de produção do evento. Além da troca de vestidos entre a cerimônia e a festa, o bolo do casal também chamou atenção - tinha seis andares.

Ao final do primeiro beijo, os convidados foram surpreendidos com a explosão de inúmeros fogos de artifício no céu da fazenda, comemorando a união do casal.

Quem é Calita Franciele?

Aos 23 anos, Calita é bióloga e técnica administrativa em uma escola. Em 2023, foi coroada Miss Campinápolis e, em 2024, foi eleita Miss Mato Grosso. O relacionamento com Amado Batista se tornou público no final de 2024, quando o cantor admitiu estar se relacionando com outra pessoa em entrevistas. Em janeiro de 2025, a miss fez as primeiras postagens sobre o namoro.

O casamento dos dois, no entanto, foi feito em separação total de bens. Como o cantor tem mais de 70 anos, a Legislação Brasileira só permite o matrimônio sob essas circunstâncias.