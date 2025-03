Cantor Amado Batista se une à Miss Mato Grosso, 50 anos mais jovem

ELE É DO PARÁ

‘Meu coração é metade carioca e metade paraense’, diz Mestre Fafá, mestre de bateria da Grande Rio

O novo crush dos paraenses aproveita seus dias no Estado após o desfile no Rio de Janeiro. Em conversa com o Grupo Liberal, ele falou sobre a admiração pelo povo do Pará, sua devoção à Nazinha e o sonho de participar do Círio de Nazaré.