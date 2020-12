Amado Batista está ‘ótimo’ e sem sintomas após testar positivo para a Covid-19, diz família

O cantor Amado Batista, de 69 anos, está “ótimo” e sem sintomas após testar positivo para a covid-19, conforme informou a família do artista no final da manhã desta sexta-feira (25). Ele está medicado, sem febre e isolado em sua casa, em Goiânia.

“Ele está ótimo! Desde de quando sentiu a febre foi medicado e não teve mais, foi só no primeiro dia mesmo”, informou a família.

O cantor recebeu o diagnóstico positivo para a doença na última segunda-feira (21). De acordo com os parentes, o artista tinha sentido febre e, na quinta-feira (24), procurou um hospital particular de Goiânia para fazer exames de sangue e raio-x do tórax para acompanhamento médico.

O cantor tem 44 anos de carreira na música popular brasileira. O perfil divulgado em seu site oficial diz que "Amado passou a fazer parte da cultura brasileira ao criar sua própria fórmula musical".

Segundo a biografia, o cantor uniu a sonoridade das modas de viola, no meio dos anos 1970, o apuro melódico da jovem guarda e o viés popular da música brasileira para escrever letras em forma de crônicas.