VÍDEO: médico de Amado Batista revela 'plus' de testosterona para cantor curtir lua de mel

O cantor Amado Batista, de 74 anos, usou de um “truque” hormonal para garantir o pique durante a lua de mel com a esposa, a Miss Universo Mato Grosso, Calita Franciele Miranda, de 23 anos. A revelação foi feita pelo médico do artista, Bernardo Guimarães, durante participação no podcast Colmeia Cast.

Segundo o especialista, o cantor recebeu um “plus” de testosterona antes da viagem romântica do casal para um resort na Bahia. “Ele foi... casou, está bem, tranquilo. Até dei um ‘plus’ na testosterona dele para ele passar uma lua de mel feliz”, disse o médico, aos risos.

Amado e Calita se casaram no dia 15 de março na fazenda do cantor, avaliada em cerca de R$ 350 milhões, localizada no estado do Mato Grosso. Os dois se conheceram em meados de 2023, durante um show do artista.

O médico contou ainda que Amado Batista o procurou para falar sobre a decisão de casar com uma mulher 51 anos mais jovem. “Ele chegou para mim e perguntou: ‘Doutor, o que você acha de eu casar com uma moça 50 anos mais jovem?’”, relembra o médico. “Eu falei assim: ‘Ué, Amado, você está com 74, com idade de um jovem de 40, metabolicamente falando. Perdeu 30 quilos, ‘tá’ disposto a trabalhar. Você ainda vai ter sobrevida longa. Aproveite a beleza da vida como se cada dia fosse um presente. Vai pra cima, meu amigo, seja feliz, que isso é o importante, leve com você a felicidade”, completou.

A reposição hormonal com testosterona é comum em homens mais velhos que desejam melhorar a disposição, a energia e o desempenho sexual. Além de tratamentos médicos, especialistas recomendam práticas como exercícios físicos, alimentação equilibrada e sono de qualidade para manter níveis saudáveis do hormônio.