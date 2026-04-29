Bolo feito por paraense para Guns N' Roses é entregue e chega ao camarim

O show do Guns N’ Roses em Belém, realizado no último sábado (25), no Estádio do Mangueirão, reuniu mais de 45 mil pessoas e entrou para a história da capital paraense. Fora do palco, uma iniciativa de uma confeiteira local também ganhou destaque após um bolo temático chegar ao camarim da banda.

A confeiteira Nay Silva produziu um bolo inspirado na música “Welcome to the Jungle”, com ingredientes regionais. O doce foi feito com massa de cumaru e recheio de brigadeiro de cupuaçu, além de elementos visuais que remetiam à Amazônia e à identidade do grupo.

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Apesar de o bolo não ter sido entregue diretamente aos integrantes por questões de segurança, ele foi recebido pela equipe da banda. Segundo a confeiteira, prints enviados posteriormente confirmaram que os músicos chegaram a ver o presente e reagiram de forma positiva.

O bolo tinha base preta e foi decorado com rosas, uma onça-pintada e a bandeira do Pará. Nas redes sociais, a confeiteira contou que a produção foi feita em poucas horas antes da apresentação.

Após o show, Nay publicou imagens do bolo já no camarim dos integrantes. As fotos, segundo ela, foram enviadas por pessoas da equipe. “Ainda não estou acreditando que o meu bolo foi para o camarim do @gunsnroses 😭 vocês têm noção do quão restrita é a entrada de qualquer coisa ou pessoa em um show dessa magnitude?”, escreveu. Ela também destacou: “Ter um bolo meu no camarim do Guns N' Roses é uma grande realização profissional”.

Com a repercussão, a confeiteira atualizou a biografia em seu perfil nas redes sociais para “A confeiteira que fez o bolo para o Guns N' Roses 🎸🌹”.