VÍDEO: fãs acompanham show do Guns N' Roses do lado de fora do Mangueirão

O show do Guns N’ Roses em Belém, realizado no último sábado (25), no estádio do Mangueirão, reuniu mais de 45 mil pessoas dentro do local. Do lado de fora, porém, outros fãs encontraram formas de acompanhar a apresentação, mesmo sem ingresso.

Nos arredores do estádio, especialmente no estacionamento e próximo ao muro, grupos se reuniram para ouvir os sucessos da banda. Alguns levaram celulares, outros apenas aproveitaram o som que ecoava do interior do Mangueirão para cantar junto e viver o momento.

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Uma das fãs, a paraense Giselle, registrou a experiência nas redes sociais. No vídeo, ela mostra a movimentação de pessoas que acompanharam o show do lado de fora, cantando e interagindo durante a apresentação.

Mesmo sem acesso ao interior do evento, a animação tomou conta. A fã aparece cantando, comemorando e até com um copo oficial do show.

Já nos minutos finais, durante a música “November Rain”, os portões do estádio foram abertos para a saída do público. Com isso, parte de quem estava do lado de fora conseguiu visualizar imagens do telão instalado no local.

Confira o vídeo:

O registro ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção pela energia dos fãs que ficaram do lado de fora. “Mais animada que muita gente que tava lá dentro 😂😂 amei! 😍”, comentou uma internauta. “Pelo seu astral, você deveria estar lá dentro”, escreveu outro usuário.