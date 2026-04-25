Axl e Slash paraenses se encontram em show do Guns N’ Roses em Belém
Expectativa pelo show, que começa por volta das 20h deste sábado (25), inspira fãs a recriarem ícones do universo da banda
Coincidências e momentos que só a paixão pela música pode proporcionar. O público mostrou que está mais do que ansioso para o grande show do Guns N' Roses, que acontece na noite deste sábado (25), com início marcado para às 20h, no Mangueirão, em Belém. Em meio à expectativa, criatividade e clima de festa, fãs já transformavam a espera em espetáculo antes mesmo da abertura dos portões.
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Os ídolos da banda americana finalmente deram as caras na capital paraense, mas com um toque especial: eram, na verdade, seus sósias paraenses. Durante a movimentação no estádio, três fãs caracterizados como Axl Rose, Slash e a noiva do clipe November Rain chamaram atenção ao se encontrarem no local.
Breno Costa, com a clássica cartola e visual de Slash, Shirlaine Souza, vestida de noiva, e Lobão, caracterizado como Axl Rose, formaram um trio que rapidamente se tornou o centro das atenções entre o público.
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