Paolla Oliveira posa de lingerie nas cores do Brasil e revela superstição na Copa; veja

Paolla Oliveira voltou a movimentar as redes sociais, nesta terça-feira (9), ao publicar uma nova sequência de fotos e vídeos em clima de torcida para a Copa do Mundo.

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No post feito no Instagram, a atriz aparece usando diferentes combinações de lingerie inspiradas nas cores associadas ao Brasil. Em um dos cliques, Paolla chamou atenção dos seguidores ao usar duas peças sobrepostas, uma azul e outra amarela.

"Seguimos nas cores da semana. Dizem por aí que usando a cor certa, dá sorte... na dúvida, já tô com todas. E vocês, já separaram os looks?", escreveu referindo-se às crenças populares relacionadas à sorte durante o evento esportivo.

Ainda na legenda, a artista também comentou que pretende associar as peças utilizadas aos resultados das partidas da Seleção. "Clima de jogo do Brasil total. Separei, inclusive, cores [de calcinhas] para assistir aos jogos. Para dar sorte, né, gente? O que eu estiver usando no dia, se sair uma vitória ou um gol, vai ser o look da sorte. Não vou tirar mais. Brincadeira!", afirmou.

Na última segunda-feira (8), Paolla já tinha causado alvoroço ao publicar outro ensaio fotográfico com referências às cores brasileiras. Na ocasião, ela apareceu usando um biquíni de crochê nas cores verde, amarelo, azul e branco.

“Alguém mais começou a semana assim? No clima da Copa”, disse.