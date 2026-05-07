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Paolla Oliveira compartilha 'rolê' com Shakira no Rio

A atriz compartilhou um vídeo mostrando os bastidores do momento em que conheceu a artista colombiana

Estadão Conteúdo

O encontro entre Paolla Oliveira e Shakira agitou as redes sociais na quarta-feira, 6. A atriz publicou um vídeo mostrando os bastidores do momento em que conheceu a artista colombiana antes do megashow em Copacabana, no Rio de Janeiro.

As imagens, compartilhadas no Instagram, mostram Paolla se preparando para o evento, acompanhando a apresentação perto do palco e interagindo com Shakira nos bastidores. As duas posaram juntas para fotos, conversaram brevemente e até dançaram.

O momento rapidamente virou assunto entre os fãs, gerando grande repercussão online. A publicação recebeu milhares de curtidas e comentários em poucos minutos, com internautas celebrando a união das artistas.

Paolla Oliveira celebra "noite inesquecível"

Ao divulgar o vídeo, Paolla Oliveira escreveu uma mensagem emocionada de agradecimento pela experiência. "Obrigada, Shakira! Por essa experiência inesquecível, gravada de um POV único e por uma noite que levarei para sempre no coração!", declarou a atriz. A própria Shakira respondeu ao post com emojis de coração.

Megashow de Shakira reuniu multidão no Rio

O encontro ocorreu antes da apresentação da cantora colombiana nas areias de Copacabana, no último sábado, 2. Segundo a Riotur, o espetáculo reuniu cerca de 2 milhões de pessoas, tornando-se um dos maiores eventos musicais do ano no País.

Durante toda a noite, Paolla Oliveira demonstrou ter aproveitado cada instante do show de forma descontraída. Ela cantou, dançou e interagiu com o público. Os registros da atriz circularam amplamente nas redes sociais, reforçando a conexão entre as duas artistas.

Fãs celebram encontro de "divas"

Nos comentários da publicação, internautas expressaram empolgação ao ver as duas juntas. Muitos apelidaram o encontro de "união das divas", enquanto outros fizeram brincadeiras com referências aos apelidos. "A paixão nacional e a paixão mundial juntas", escreveu uma seguidora.

O vídeo viralizou rapidamente e tornou-se um dos assuntos mais comentados entre os admiradores da atriz e da cantora nas redes sociais.

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Palavras-chave

MÚSICA/SHOW/SHAKIRA/COPACABANA

Paolla Oliveira
Cultura
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