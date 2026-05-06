Carolina Dieckmann muda visual para viver Diná em remake de 'A Viagem'

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou nas redes sociais, na última terça-feira (5), a transformação visual para interpretar Diná no remake da novela A Viagem. A mudança faz parte da preparação para o novo projeto, que marca mais uma releitura de um clássico da televisão brasileira.

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Para o papel, a artista deixou os cabelos loiros e adotou fios mais escuros e curtos. O processo de caracterização foi publicado em vídeo em seu perfil no Instagram, mostrando os bastidores da mudança.

Assista ao vídeo:

“Dinah. Ah minha adorada”, escreveu a atriz na legenda do post.

O conteúdo repercutiu entre seguidores e também entre outros artistas, que comentaram a nova fase da personagem.

Entre as interações, chamou atenção o comentário do Padre Fábio de Melo, que fez referência a um trabalho anterior da atriz. “Esse alarde todo para alguém que já raspou a cabeça?”, escreveu, em alusão à personagem Camila, vivida por Carolina em Laços de Família.