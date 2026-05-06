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Carolina Dieckmann muda visual para viver Diná em remake de 'A Viagem'

Vídeo com bastidores da mudança repercutiu nas redes sociais

Amanda Martins
fonte

Novo visual de Carolina Dieckmann marca preparação para personagem em “A Viagem” (Reprodução/ Redes sociais)

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou nas redes sociais, na última terça-feira (5), a transformação visual para interpretar Diná no remake da novela A Viagem. A mudança faz parte da preparação para o novo projeto, que marca mais uma releitura de um clássico da televisão brasileira.

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Para o papel, a artista deixou os cabelos loiros e adotou fios mais escuros e curtos. O processo de caracterização foi publicado em vídeo em seu perfil no Instagram, mostrando os bastidores da mudança.

Assista ao vídeo:

 “Dinah. Ah minha adorada”, escreveu a atriz na legenda do post.

O conteúdo repercutiu entre seguidores e também entre outros artistas, que comentaram a nova fase da personagem.

Entre as interações, chamou atenção o comentário do Padre Fábio de Melo, que fez referência a um trabalho anterior da atriz. “Esse alarde todo para alguém que já raspou a cabeça?”, escreveu, em alusão à personagem Camila, vivida por Carolina em Laços de Família.

 

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