Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Carolina Dieckmmann faz revelação sobre diamante com cinzas de Preta Gil: 'Ela está aqui'

Após a cremação da artista, foram produzidos 12 diamantes distribuídos entre familiares e amigos próximos da filha de Gilberto Gil

Victoria Rodrigues
fonte

Carolina Dieckmann e Preta Gil eram melhores amigas de longa data. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Carolina Dieckmmann e Preta Gil costumavam ter um laço forte de amizade que chamava a atenção das pessoas nas mídias sociais. Após a morte da cantora, foram produzidos 12 diamantes com as cinzas da cremação, algo que ela mesma havia dito que era de sua vontade. A artista morreu no dia 20 de julho de 2024, após enfrentar complicações de um câncer colorretal.

Assim que ficaram prontos, os diamantes foram distribuídos apenas para os familiares e amigos próximos da filha de Gilberto Gil, e cada um deles possui uma certificação gravada a laser, simbolizando a memória de Preta. A atriz Carolina Dieckmmann, inclusive, estava usando um desses diamantes na noite da última terça-feira (27), durante a pré-estreia do filme "(Des)controle".

Em entrevista ao Gshow, Carolina revelou que quando coloca o colar de diamante, sente que a amiga está com ela.

"Fico meio tímida de falar sobre isso, porque nem todo mundo entende. A Preta que trouxe essa história, falou que queria muito e, para mim, trazer no peito algo que ela queria muito, não tem preço. Ela está aqui. Espero que as pessoas entendam. Quem não concorda, que me perdoe, mas é irresistível: tenho que ficar com ela", disse.

VEJA MAIS

image Cinzas de Preta Gil serão distribuídas entre amigos e familiares
A decisão foi tomada logo após a cerimônia de cremação

image Quanto custa transformar cinzas em diamante? Preta Gil teve joias feitas após a morte
Cinzas da cantora foram enviadas a dois laboratórios e resultaram em diamantes destinados a amigos e à família Gil

image Carolina Dieckmann se emociona ao despedir-se de Preta Gil no Rio de Janeiro
A atriz se aproximou do caixão e chorou ao prestar homenagens à amiga querida

Como são produzidos os diamantes a partir de cinzas?

O processo de transformação das cinzas de Preta Gil em diamante ocorreu reservadamente no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, mesmo local onde a artista havia sido cremada. Ao longo do processo, foram realizadas algumas etapas que resultaram na sintetização do carbono extraído das cinzas de cremação em um cristal, o que transformou os restos mortais em diamantes.

As joias foram distribuídas às pessoas mais íntimas de Preta Gil e as cinzas que não foram utilizadas para a produção do diamante ainda continuam guardadas. Além desses detalhes em homenagem à cantora, um busto realista de Preta também foi instalado no columbário do mesmo cemitério para ser um ponto de visitação público para os fãs da artista.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carolina dieckmann

preta gil

cinzas

diamantes

revelação
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda