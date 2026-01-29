Carolina Dieckmmann faz revelação sobre diamante com cinzas de Preta Gil: 'Ela está aqui'

Carolina Dieckmmann e Preta Gil costumavam ter um laço forte de amizade que chamava a atenção das pessoas nas mídias sociais. Após a morte da cantora, foram produzidos 12 diamantes com as cinzas da cremação, algo que ela mesma havia dito que era de sua vontade. A artista morreu no dia 20 de julho de 2024, após enfrentar complicações de um câncer colorretal.

Assim que ficaram prontos, os diamantes foram distribuídos apenas para os familiares e amigos próximos da filha de Gilberto Gil, e cada um deles possui uma certificação gravada a laser, simbolizando a memória de Preta. A atriz Carolina Dieckmmann, inclusive, estava usando um desses diamantes na noite da última terça-feira (27), durante a pré-estreia do filme "(Des)controle".

Em entrevista ao Gshow, Carolina revelou que quando coloca o colar de diamante, sente que a amiga está com ela.

"Fico meio tímida de falar sobre isso, porque nem todo mundo entende. A Preta que trouxe essa história, falou que queria muito e, para mim, trazer no peito algo que ela queria muito, não tem preço. Ela está aqui. Espero que as pessoas entendam. Quem não concorda, que me perdoe, mas é irresistível: tenho que ficar com ela", disse.

Como são produzidos os diamantes a partir de cinzas?

O processo de transformação das cinzas de Preta Gil em diamante ocorreu reservadamente no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, mesmo local onde a artista havia sido cremada. Ao longo do processo, foram realizadas algumas etapas que resultaram na sintetização do carbono extraído das cinzas de cremação em um cristal, o que transformou os restos mortais em diamantes.

As joias foram distribuídas às pessoas mais íntimas de Preta Gil e as cinzas que não foram utilizadas para a produção do diamante ainda continuam guardadas. Além desses detalhes em homenagem à cantora, um busto realista de Preta também foi instalado no columbário do mesmo cemitério para ser um ponto de visitação público para os fãs da artista.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)