Quanto custa transformar cinzas em diamante? Preta Gil teve joias feitas após a morte

As cinzas da cantora Preta Gil, que morreu em 20 de julho deste ano em decorrência de complicações de um câncer de intestino, foram transformadas em diamantes laboratoriais. As pedras preciosas foram entregues a familiares e a um grupo seleto de amigos, atendendo a um desejo manifestado pela própria artista ainda em vida. A informação foi revelada em reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo. Saiba a seguir quanto custa o procedimento.

Segundo amigos próximos, como Gominho e Duh Marinho, Preta se encantou quando descobriu a possibilidade de transformar cinzas humanas em diamantes."Quando ela viu a possibilidade de que poderia virar um diamante, ela achou magnífico", disse Gominho.

Como funciona o processo?

O procedimento utiliza o carbono presente nas cinzas humanas como matéria-prima. Em um dos laboratórios responsáveis pela homenagem a Preta Gil, localizado em São Paulo, o carbono é transformado inicialmente em grafite. Depois, o material é enviado à Índia, onde segue por etapas avançadas de nanotecnologia até adquirir a estrutura de diamante. O diamante bruto então retorna ao Brasil para lapidação e finalização.

Foi desse laboratório paulista que saíram 12 diamantes destinados aos amigos da cantora.

Outra parte das cinzas seguiu para um laboratório em Curitiba (PR), responsável por produzir o diamante destinado à família Gil. Nesse caso, todo o processo foi realizado no Brasil. O laboratório utiliza uma espécie de “prensa” que simula as condições naturais de formação de diamantes, como altas temperaturas e pressão extrema, acelerando artificialmente o processo geológico.

Quanto custa transformar cinzas em diamante?

Os valores variam conforme o tamanho da pedra e a empresa responsável. De acordo com as empresas citadas pelo Fantástico:

Os preços começam em R$ 3,8 mil para modelos menores;

O diamante da artista, com cerca de 0,3 quilate, pode ter custado mais que o valor inicial praticado.

Embora não haja confirmação do preço exato das peças de Preta Gil, joias produzidas com cinzas geralmente podem ultrapassar dezenas de milhares de reais, dependendo do quilate, lapidação e tipo de personalização.

Após a finalização, cada diamante recebe um número de certificação gravado a laser, contendo o nome da pessoa homenageada. A marcação só pode ser vista com o auxílio de uma lupa de até 40 vezes de aumento e serve como comprovação da origem e autenticidade da pedra.