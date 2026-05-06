Alane Dias compara produções de famosas no Met Gala com figurinos usados no Carnaval

A ex-BBB paraense e atriz Alane Dias usou as redes sociais, na última terça-feira (5), para comentar a coincidência entre os looks do Met Gala 2026 e as fantasias de Carnaval usadas por ela.

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Na publicação, ela destacou semelhanças com peças escolhidas pelas famosas que participaram do tapete vermelho do evento.

“Desculpem, não consegui me conter com as ‘coincidências’ do Met Gala e as nossas fantasias”, escreveu a paraense.

Alane chamou atenção para alguns elementos específicos, como os fios e baterias eletrônicas no figurino de Janelle Monáe, o vestido verde com brincos florais e referência à vitória-régia usado por Alexa Chung, além da composição com relógios de Irina Shayk e dos corsets que ressaltam a silhueta, presentes nos looks de Hailey Bieber e Kylie Jenner.

Ao final da sequência de comparações, a artista também mencionou o processo criativo por trás dos figurinos, ressaltando a parceria com a stylist Aline Dias, sua mãe. “Nós somos uma dupla f*da”, escreveu.

Ainda nos Stories, Alane também resgatou uma publicação feita em fevereiro, em que refletia sobre a relação entre moda e Carnaval.

Na ocasião, ela destacou como os figurinos ultrapassam a função estética e se tornam parte de sua expressão pessoal. “Esses figurinos passaram a ser muito mais do que roupas de ensaio, são uma forma de me expressar através do que acredito. Homenagens, referências, histórias e afetos que caminham comigo. É uma honra fazer parte desse espetáculo”, escreveu no post.