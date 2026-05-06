Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (06/05)?

O filme "Um Milagre Inesperado" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Trecho do filme "Um Milagre Inesperado" (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (06/05), às 15h25, o filme "Um Milagre Inesperado", dirigido por Glendyn Ivin e estrelado por Naomi Watts, Andrew Lincoln, Jacki Weaver. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Um Milagre Inesperado"?

Baseado no livro best-seller de mesmo nome, Penguin Bloom conta a história de Sam Bloom (Naomi Watts), uma jovem mãe cujo mundo virou de cabeça para baixo depois de um acidente quase fatal que a deixou paralisada. Sua família está lutando para se ajustar à nova situação quando um improvável aliado entra em seu mundo; uma ave bebê ferida que eles decidem chamar de Pinguim. A chegada do pássaro é uma distração bem-vinda para a família Bloom, ensinando Sam a viver novamente.

Veja o trailer do filme "Um Milagre Inesperado"

Informações do filme "Um Milagre Inesperado"

  • Título original: Penguin Bloom
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h36 min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama
  • Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

REPERCUSSÃO

BBB 26 tem final mais assistida do ano e alcança pico de comentários nas redes

Edição vencida por Ana Paula Renault lidera audiência do ano e registra maior volume de comentários da década

22.04.26 17h03

TELEVISÃO

TV Liberal completa 50 anos com reportagens premiadas e de repercussão nacional

Emissora paraense é reconhecida por reportagem de Jalília Messias sobre recuperação de manguezais na Amazônia

19.04.26 8h30

TELEVISÃO

Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

O programa estreia no dia 15 de março na Rede Globo

04.03.26 17h13

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (25/12)?

O filme “O Grinch” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

25.12.25 11h00

CONTEÚDO ADULTO

Virgem e cristã, influenciadora fatura R$ 440 milhões no OnlyFans sem publicar nudes

Sophie Rain, de 20 anos, surpreende ao conquistar espaço entre as maiores estrelas da plataforma com conteúdo não explícito

26.07.25 15h29

ARTISTA

Gabriela Loran se despede de ‘Três Graças’ e consolida carreira além dos rótulos

A artista detalha os desafios técnicos entre a agilidade da televisão e a entrega emocional do cinema, reafirmando seu espaço como uma das vozes mais potentes da nova geração

09.05.26 8h00

FAMOSOS

Anitta confirma data que virá para Belém participar do Global Citizen Festival; saiba quando

Ela se junta a um time de atrações de destaque no line-up, que inclui Chris Martin (Coldplay), Seu Jorge e Gaby Amarantos, além de lideranças indígenas como o Cacique Raoni Metuktire

16.08.25 14h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda