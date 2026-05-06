Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (06/05)?
O filme "Um Milagre Inesperado" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (06/05), às 15h25, o filme "Um Milagre Inesperado", dirigido por Glendyn Ivin e estrelado por Naomi Watts, Andrew Lincoln, Jacki Weaver. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Um Milagre Inesperado"?
Baseado no livro best-seller de mesmo nome, Penguin Bloom conta a história de Sam Bloom (Naomi Watts), uma jovem mãe cujo mundo virou de cabeça para baixo depois de um acidente quase fatal que a deixou paralisada. Sua família está lutando para se ajustar à nova situação quando um improvável aliado entra em seu mundo; uma ave bebê ferida que eles decidem chamar de Pinguim. A chegada do pássaro é uma distração bem-vinda para a família Bloom, ensinando Sam a viver novamente.
Veja o trailer do filme "Um Milagre Inesperado"
Informações do filme "Um Milagre Inesperado"
- Título original: Penguin Bloom
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h36 min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: drama
- Lançamento: 2021
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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