Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (06/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (06/05), às 15h25, o filme "Um Milagre Inesperado", dirigido por Glendyn Ivin e estrelado por Naomi Watts, Andrew Lincoln, Jacki Weaver. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Um Milagre Inesperado"?

Baseado no livro best-seller de mesmo nome, Penguin Bloom conta a história de Sam Bloom (Naomi Watts), uma jovem mãe cujo mundo virou de cabeça para baixo depois de um acidente quase fatal que a deixou paralisada. Sua família está lutando para se ajustar à nova situação quando um improvável aliado entra em seu mundo; uma ave bebê ferida que eles decidem chamar de Pinguim. A chegada do pássaro é uma distração bem-vinda para a família Bloom, ensinando Sam a viver novamente.

Veja o trailer do filme "Um Milagre Inesperado"

Informações do filme "Um Milagre Inesperado"

Título original: Penguin Bloom

Penguin Bloom Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h36 min

1h36 min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama

drama Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)