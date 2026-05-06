VÍDEO: Seleção de ginástica rítmica leva toadas do Boi Caprichoso e hit de Joelma para campeonato

Durante o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica, realizado em Natal desde o dia 29 de abril, o conjunto juvenil da Seleção Brasileira chamou atenção ao levar para a quadra elementos da cultura da Região Norte.

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Na apresentação, as atletas utilizaram uma trilha sonora que mistura a toada “O Cativo”, do Boi Caprichoso, com a música “Voando pro Pará”, da cantora Joelma.

Segundo a treinadora da equipe juvenil, Gabrielle Moraes, a escolha das músicas partiu da intenção de destacar a diversidade cultural brasileira, indo além dos estilos mais tradicionais já presentes nas competições, como o samba.