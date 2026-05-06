Terceira edição do Parárraiá será lançada em Belém com apresentação do line-up do evento

Nesta quinta-feira (7), ocorre o lançamento da terceira edição do “Parárraiá – O São João da Amazônia”. O evento, que se consolidou como o maior da região durante o período junino, ganha destaque por unir atrações nacionais às regionais, sem esquecer das quadrilhas juninas e comidas típicas, que também ganham destaque.

As atrações desta edição serão conhecidas na festa de lançamento. Em 2024, Nattan e Ana Furtado lançaram o evento, e no ano passado o cantor esteve ao lado da companheira, Rafa Kalimann, apresentando o lançamento.

Assim como nos anos anteriores, o evento terá entrada gratuita, e será no Estacionamento do Mangueirão, em Belém.

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“O Parárraiá consolidou o Pará como um destino obrigatório no roteiro junino do Brasil, e para a Show Bis é um orgulho assinar a organização de um projeto que une tradição e desenvolvimento. Mais do que levar entretenimento gratuito ao público, nossa prioridade é fortalecer a economia local, garantindo a geração de centenas de empregos diretos e indiretos e impulsionando o turismo na nossa região. É gratificante ver como uma festa desse porte valoriza o pequeno empreendedor e projeta a cultura paraense para o país inteiro", pontua Calilo Kzam, dono da Show Bis.

Quase um milhão de pessoas estiveram presentes nas duas edições do evento, que reuniu Xand Avião, Mari Fernandez, Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Chitãozinho & Xororó, Viviane Batidão, Wesley Safadão, Joelma, dentre outras. Para 2026, atrações inéditas estarão presentes.