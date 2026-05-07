Novo affair? Anitta vai ao cinema com Alice Carvalho e web levanta rumores de romance

A cantora Anitta e a atriz Alice Cavarlho, intérprete da personagem Joana na novela "Renascer", foram vistas juntas na noite da última segunda-feira (4), saindo de um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, as duas estiveram presentes no cinema para assistir à última sessão de “O Diabo Veste Prada 2”, protagonizado por Anne Hathaway e Meryl Streep.

Embora estivessem disfarçadas com casacos, bonés e sem maquiagem no rosto, os fãs de Anitta perceberam a presença da artista e pediram para tirar fotos com ela no momento em que ela deixava o local. Com simpatia e um sorriso no rosto, Anitta atendeu ao pedido de seus fãs, enquanto Alice passava por trás dela, tendo o cuidado de não virar o rosto para não ser reconhecida e não aparecer nos registros da cantora.

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Como surgiram os rumores de romance?

Os rumores de romance entre a cantora Anitta e a atriz Alice Carvalho iniciaram quando as duas apareceram agarradinhas na última festa de aniversário da artista e ao marcarem presença juntas em um camarote do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Nesse mesmo dia, as duas foram filmadas conversando bem próximas, uma no ouvido da outra, o que foi o suficiente para a internet criar teorias de um novo affair.

Em entrevista a Hugo Gloss na última terça-feira (5), Anitta revelou que não está a fim de perder o seu tempo com homens que não são inteligentes. “Eu acho que eu tô muito… criteriosa, gente. Então, se não for aqui, a régua lá em cima, eu não tô a fim de perder o meu tempo. Eu quero pessoas que vão debater comigo, vão me acrescentar coisas, vão me trazer novidades e eu vou aprender junto”, disse Anitta.

Ao ser questionada se está muito difícil encontrar um homem com as qualidades que ela deseja, a cantora respondeu que sim, mas que existem mulheres que estão na pista. “Tá difícil… o homem tá difícil. Se tiver um que lê um livro… Nossa Senhora! Tem homem que opina em muita coisa, mas abrir e ler um livro? Então, gente, vamos estudar, tá bom? Mas tem muita mulher que lê livro, viu? Estamos sempre... (risos)”, finalizou Anitta.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)