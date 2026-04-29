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Anitta confirma participação no show de Shakira no Rio e mostra ensaio

Estadão Conteúdo

A cantora Anitta confirmou que deve fazer uma participação no show de Shakira no próximo domingo, 3. A colombiana se apresenta no megashow gratuito do projeto Todo Mundo no Rio, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em stories do Instagram, publicados nesta quarta, 29, Anitta mostrou ensaios para a apresentação. Ela apareceu ao lado de Shakira ao som de Choka Choka, parceria recente das cantoras, do último álbum da brasileira, Equilibrivm.

Shakira chegou ao Rio nesta quarta. Ela publicou um vídeo para mostrar sua chegada à capital fluminense com um boné com o título de Choka Choka. Antes de Shakira, o projeto anual Todo Mundo no Rio, promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e iniciativa privada, já recebeu Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.

O show está marcado para começar às 22h45 e terá transmissão da TV Globo. A programação começa cedo: o DJ brasileiro Vintage Culture se apresenta entre 17h45 e 18h45, seguido pelo DJ Maz, das 19h às 20h30. Após a atração principal, haverá um DJ surpresa que, segundo a prefeitura, será revelado até quinta-feira, 30.

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Palavras-chave

MÚSICA/SHAKIRA/TODO MUNDO NO RIO/ANITTA/CONFIRMAÇÃO
Cultura
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