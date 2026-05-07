Dira Paes recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFPA em cerimônia emocionante

Nesta quinta-feira (07), a atriz Dira Paes recebeu o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, assinado em 02 de outubro de 2025. A sessão solene para marcar a outorga do título, que representa a honraria mais alta da instituição, foi liderada pelo reitor da UFPA, o professor Gilmar Pereira da Silva, e pela vice-reitora, a professora Loiane Prado Verbicaro.

O título foi concedido a Dira em reconhecimento à sua trajetória e voz ativa, com contribuições notáveis à cultura, às artes, à educação e às humanidades tanto no Pará quanto no Brasil.

Ao lado da família, Dira Paes ao receber honraria máxima da UFPA (Carmem Helena)

No Centro de Eventos Benedito Nunes, no campus Guamá, a abaetetubense se emocionava a todo momento ao falar sobre o título e sua trajetória profissional desde quando chegou ao Rio de Janeiro, com 17 anos. A artista recebeu as vestimentas das mãos de familiares, incluindo o marido Pablo Baião, os dois filhos, Inácio e Martim, e irmãos, que também marcaram presença no cortejo realizado no auditório antes da subida ao palco.

Emocionada, ao som de Alba Mariah, que cantou “Andança”, de Beth Carvalho, a homenageada se deslocou para o palco sob aplausos dos presentes, incluindo artistas e autoridades.

Além de familiares, como a irmã Eneida Paes e o tio João de Jesus Paes Loureiro, Dira Paes recebeu uma homenagem de Marcos Palmeira em forma de vídeo.

VEJA MAIS

“Estou aqui fingindo normalidade, mas hoje é um dia tão especial, hoje é um dia histórico, hoje é um dia marcante. Mas não é só sobre a minha individualidade, é sobre o coletivo, sobre ser amazônica, ser amazônida e ter muito orgulho disso. Sinto que hoje a minha presença aqui é de representatividade, de uma trajetória, que eu acho que é a trajetória que talvez muitos sonharam, mas fora as conquistas como atriz e reconhecimento público da minha atividade artística, mas eu acho que a trajetória da conquista de quem desejou algo, sonhou e se propôs e contou com a colaboração intelectual, afetiva de muita gente. Então, como eu costumo dizer, quem chega até aqui nunca chega sozinho”, disse Dira Paes.

Mesmo enumerando seus desejos, a homenageada revelou que ainda sonha em interpretar alguns personagens, ter a possibilidade de fazer atividades manuais e aproveitar mais o tempo com seus filhos. Mas Dira revelou ainda o desejo de ser docente na área de cinema, um anseio plantado nos anos 1990, quando ela ingressou em Artes Cênicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ingressou no cinema.

“Tenho esse desejo sim (de ser professora), mas a gente não pode, tem um chamado de atriz que eu vejo que está vindo com a transformação da minha máscara. Estou percebendo já essa transição para novos personagens e novos lugares que eu nunca tinha pisado. Tenho desejos de filmar no Pará, de ter uma contribuição acadêmica mais assim regular, nem que seja num formato como a gente vai ter hoje à tarde de aulas magnas, onde eu possa trocar experiências com o público direcionado para as artes, tenho o desejo de fazer alguns personagens que estão guardados e que eu não tive oportunidade de fazer e lugares que eu ainda não pisei”, pontua Dira Paes.