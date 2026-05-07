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Dira Paes recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFPA em cerimônia emocionante

Em um discurso marcado pela emoção e representatividade, a homenageada ressaltou o orgulho de suas raízes e a transição para novos desafios profissionais, como a direção e a vida acadêmica

Bruna Dias Merabet
fonte

UFPA concede título de Doutora Honoris Causa à atriz Dira Paes por contribuição à cultura (Carmem Helena)

Nesta quinta-feira (07), a atriz Dira Paes recebeu o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, assinado em 02 de outubro de 2025. A sessão solene para marcar a outorga do título, que representa a honraria mais alta da instituição, foi liderada pelo reitor da UFPA, o professor Gilmar Pereira da Silva, e pela vice-reitora, a professora Loiane Prado Verbicaro.

O título foi concedido a Dira em reconhecimento à sua trajetória e voz ativa, com contribuições notáveis à cultura, às artes, à educação e às humanidades tanto no Pará quanto no Brasil.

image Ao lado da família, Dira Paes ao receber honraria máxima da UFPA (Carmem Helena)

No Centro de Eventos Benedito Nunes, no campus Guamá, a abaetetubense se emocionava a todo momento ao falar sobre o título e sua trajetória profissional desde quando chegou ao Rio de Janeiro, com 17 anos. A artista recebeu as vestimentas das mãos de familiares, incluindo o marido Pablo Baião, os dois filhos, Inácio e Martim, e irmãos, que também marcaram presença no cortejo realizado no auditório antes da subida ao palco.

Emocionada, ao som de Alba Mariah, que cantou “Andança”, de Beth Carvalho, a homenageada se deslocou para o palco sob aplausos dos presentes, incluindo artistas e autoridades.

Além de familiares, como a irmã Eneida Paes e o tio João de Jesus Paes Loureiro, Dira Paes recebeu uma homenagem de Marcos Palmeira em forma de vídeo.

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“Estou aqui fingindo normalidade, mas hoje é um dia tão especial, hoje é um dia histórico, hoje é um dia marcante. Mas não é só sobre a minha individualidade, é sobre o coletivo, sobre ser amazônica, ser amazônida e ter muito orgulho disso. Sinto que hoje a minha presença aqui é de representatividade, de uma trajetória, que eu acho que é a trajetória que talvez muitos sonharam, mas fora as conquistas como atriz e reconhecimento público da minha atividade artística, mas eu acho que a trajetória da conquista de quem desejou algo, sonhou e se propôs e contou com a colaboração intelectual, afetiva de muita gente. Então, como eu costumo dizer, quem chega até aqui nunca chega sozinho”, disse Dira Paes.

Mesmo enumerando seus desejos, a homenageada revelou que ainda sonha em interpretar alguns personagens, ter a possibilidade de fazer atividades manuais e aproveitar mais o tempo com seus filhos. Mas Dira revelou ainda o desejo de ser docente na área de cinema, um anseio plantado nos anos 1990, quando ela ingressou em Artes Cênicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ingressou no cinema.

“Tenho esse desejo sim (de ser professora), mas a gente não pode, tem um chamado de atriz que eu vejo que está vindo com a transformação da minha máscara. Estou percebendo já essa transição para novos personagens e novos lugares que eu nunca tinha pisado. Tenho desejos de filmar no Pará, de ter uma contribuição acadêmica mais assim regular, nem que seja num formato como a gente vai ter hoje à tarde de aulas magnas, onde eu possa trocar experiências com o público direcionado para as artes, tenho o desejo de fazer alguns personagens que estão guardados e que eu não tive oportunidade de fazer e lugares que eu ainda não pisei”, pontua Dira Paes.

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