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Espetáculo em Belém transforma obra de Waldemar Henrique em experiência cênica e musical

‘Canções de Um Homem Só’ chega à CAIXA Cultural nesta quinta-feira (7), às 19h

Amanda Martins
fonte

Serjoca apresenta concerto cênico inspirado nas múltiplas fases do compositor paraense (Renato Domingos)

Como contar a história de um compositor que transformou a Amazônia em música? Em “Canções de Um Homem Só”, essa pergunta ganha forma no encontro entre teatro e canção. No espetáculo, o ator e produtor cultural Serjoca revisita a obra de Waldemar Henrique em uma montagem que alterna canto, narrativa e interpretação, reconstruindo no palco paisagens sonoras que vão das lendas amazônicas às influências afro-nordestinas. A temporada será realizada na CAIXA Cultural Belém, localizado no bairro do Reduto, em Belém, de 7 a 10 de maio.

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Os ingressos estão à venda no site do espaço e variam entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O espetáculo é livre para todos os públicos, com estreia marcada para esta quinta-feira (7), às 19h.

Pesquisador da vida e obra de Waldemar Henrique, Serjoca também é o criador do espetáculo, que homenageia o compositor paraense, que completaria 120 anos em 2025. Em cena, o artista é acompanhado pelo Maraka Trio, formado por Andro Gustavo (percussão), Isaías Alves (sopros) e Rafael Marinho (cordas), além dos músicos Cinthia Ruivo (piano) e Fábio Manzione (percussão).

No espetáculo, Serjoca atua como cantor e narrador, articulando canções, relatos e cenas que evocam diferentes dimensões da obra do compositor. A montagem é estruturada em três momentos: o primeiro dedicado às lendas amazônicas, o segundo voltado ao lirismo e à canção de câmara, e o terceiro marcado por influências afro-nordestinas, com ritmos como maracatu, coco e baião.

Com direção artística de Rogério Tarifa e direção musical de João Henrique Baracho, a proposta aposta em uma encenação intimista, baseada na relação direta com o público, preservando a força melódica das composições e incorporando novas soluções sonoras e cênicas.

“A construção partiu do entendimento de que as canções do Waldemar já são, em si, pequenas dramaturgias. Cada uma traz personagens, atmosferas e conflitos muito bem delineados”, afirma Serjoca. 

Segundo ele, o processo criativo buscou escutar o que a própria obra já sugeria em termos de cena, sem a necessidade de adaptação convencional. O artista explica que a dramaturgia do espetáculo foi construída como um percurso sensível. 

“A ideia foi costurar um fio invisível entre essas canções, criando uma narrativa maior, quase como se estivéssemos dentro da memória dele. Não é uma história linear, mas um atravessamento onde música e teatro passam a existir como uma coisa só”, diz.

De acordo com o ator, a pesquisa sobre a obra de Waldemar Henrique orientou escolhas de repertório, interpretação e até mesmo os silêncios em cena. Ele destaca que a proposta não é explicar o compositor, mas evocá-lo. “Em muitos momentos, o espetáculo não quer explicar o Waldemar, quer evocá-lo”, afirma.

A apresentação em Belém também carrega um significado particular para o artista. “Apresentar aqui é atravessar uma camada mais profunda de sentido. Não é só o lugar de origem dele, é onde esse imaginário ainda respira”, diz. 

A programação conta ainda com participações especiais. A cantora Márcia Aliverti sobe ao palco nos dias 7, 8 e 10 de maio, enquanto Lucinnha Bastos participa exclusivamente no dia 9. Nesta mesma data, a sessão contará com acessibilidade em Libras. Já no encerramento, no dia 10, o público poderá acompanhar um bate-papo sobre a obra de Waldemar Henrique, com a presença de Sebastião Godinho e João de Jesus Paes Loureiro.

“Cada participação é um encontro real em cena, uma expansão do universo que já está sendo criado. São outras vozes que deslocam o olhar e renovam a experiência”, explica.

O espetáculo foi concebido para dialogar com diferentes públicos. “Ele convida a entrar nesse universo de forma intuitiva. O público vai encontrar música, teatro, imagens e emoções que dialogam com o imaginário brasileiro de uma forma muito viva”, diz Serjoca. 

Além das apresentações, a programação inclui ações formativas. Entre elas está um workshop sobre choro, ministrado pelo Trio Maraka, do Paraná, com inscrições disponíveis no site da CAIXA Cultural Belém. A atividade será realizada no dia 9 de maio, a partir das 17h, no espaço cultural.

Serviço:

“Canções de um homem só”, em homenagem a Waldemar Henrique

  • Local: CAIXA Cultural Belém - Av. Marechal Hermes, S/N - Armazém 6A - Reduto, Belém - PA;
  • Datas e horários: 7, 8 e 9 de maio (às 19h) e 10 de maio (às 17h);
  • Ingresso: R$ 20 inteira e R$ 10 meia. Livre para todos os públicos.

 

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