Com o tema 'Bandeira de Guarnição', Arrastões do Pavulagem têm datas confirmadas de 2026

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (30), o Instituto Arraial do Pavulagem divulgou o cronograma completo para a quadra junina de 2026, que estabelece os tradicionais Arrastões do Pavulagem para os dias 14, 21 e 28 de junho, além de 5 de julho. Os cortejos percorrem as ruas do centro de Belém, integrando música, dança e elementos visuais como o Boi Pavulagem em uma manifestação da cultura popular amazônica; a temática deste ano é "Bandeira de Guarnição".

“Agora estamos retornando às atividades com os cortejos, mas a gente passa o ano trabalhando; interrompemos agora o início do ano e retornamos com o nosso maior desafio, que é o Arrastão de Junho, nosso maior produto cultural e bem cultural”, explica Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem.

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O Arraial do Pavulagem possui reconhecimento como Patrimônio Cultural de Belém (2017), concedido pela Câmara Municipal de Belém; Patrimônio Cultural do Estado do Pará (2020), pela Assembleia Legislativa do Pará; e, mais recentemente, como Manifestação da Cultura Nacional (2024), pelo Congresso Nacional e pelo Governo Brasileiro.

“Depois da pandemia, todos os anos a gente tem procurado dar um tema norteador; já fomos Arraial Brincante, Arraial do Futuro, O Boi Pavulagem é Boi do Mundo, ou seja, e esse ano a gente olhou para dentro, fizemos uma imersão e fomos trabalhar com nossos valores. Colocamos um tema chamado Bandeira de Guarnição, que tem essa palavra, guarnição, que tem sentidos amplos: tanto é aquela da proteção, da matéria física, como daquela proteção espiritual. A gente está ligado no que nós representamos e vamos falar para nossos brincantes a importância do que fazemos na vida das pessoas, quais são nossos símbolos, por que eles existem, por que isso é importante para consolidar uma identidade cultural. Esse debate está sendo muito dentro da gente”, pontua Júnior Soares.

O percurso dos cortejos terá início com a concentração na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz. O trajeto seguirá pela Avenida Presidente Vargas e pela Rua Municipalidade, com encerramento na Praça Waldemar Henrique, local onde haverá uma apresentação musical da banda Arraial do Pavulagem e convidados.

O cronograma do Instituto Arraial do Pavulagem contempla diversas etapas além dos cortejos. O planejamento inclui a realização de oficinas, ensaios, atividades formativas e rodas de conversa. Além disso, o projeto estabelece a definição do trajeto oficial e a execução de estratégias de sustentabilidade ao longo das festividades.

“Esse é um projeto pelo qual nós temos muito carinho, porque ele traz tudo aquilo que a empresa busca em termos de patrocínio. É um projeto democrático, acessível, alegre e colorido; ele traz realmente a cultura do nosso estado e de Belém. O Arraial do Pavulagem mostra o pertencimento! Nós somos fãs dessa cultura e sabemos que essa alegria e energia que passa no arrastão para nós é contagiante”, destaca a analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda.