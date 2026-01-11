Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Marajó: 3 mil pessoas participam do Cortejo do Cordão do Galo em Cachoeira do Arari

Iniciativa do Arraial do Pavulagem envolveu 300 crianças e 200 famílias em ações de cultura, empoderamento e cuidado com o território

O Liberal
fonte

Cortejo transformou as ruas de Cachoeira do Arari em um grande espaço de celebração coletiva (Filipe Bispo / Divulgação)

O Cortejo do Cordão do Galo reuniu cerca de 3 mil pessoas em Cachoeira do Arari, Marajó, neste domingo (11). A celebração destacou a alegria, a ancestralidade e a força da infância marajoara. O evento transformou as ruas da cidade em um grande espaço de celebração coletiva, levando música e valorizando os saberes ancestrais da região.

Antes de ir para as ruas, o projeto mobilizou mais de 20 colaboradores do Instituto Arraial do Pavulagem. Desde a última segunda-feira (5), a programação incluiu formação cultural, ações de cidadania e valorização local, atendendo mais de 300 crianças e cerca de 200 famílias.

Cortejo do Cordão do Galo

Impacto social e cultural do projeto

“Chegar ao 18º ano do Cordão do Galo com mais de 300 crianças e mais de 200 famílias envolvidas mostra que a cultura transforma de verdade. Aqui a gente ajuda a construir pertencimento, cuidado com o território e abre horizontes para que essas crianças enxerguem muito além do cotidiano”, afirmou Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem.

O projeto “Arrastão do Pavulagem – Cultura da Amazônia na COP 30 e além” conta com patrocínio máster da Petrobras, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ele é realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem, Ministério da Cultura e Governo Federal.

O Governo do Pará, por meio do Museu do Marajó e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a Prefeitura de Cachoeira do Arari e diversas instituições locais também apoiam a iniciativa. A iniciativa contempla o Arrastão do Círio, o Cordão do Peixe-Boi e o Cordão do Galo, tendo sido selecionado na Chamada Petrobras Cultural Novos Eixos em 2024.

Vivências artísticas e ações formativas

O Cordão do Galo é uma ação do Arraial do Pavulagem voltada ao público infantojuvenil no Marajó. A iniciativa consolida-se como um espaço de vivência, inclusão, criatividade e respeito, garantindo o direito à cultura por meio de experiências coletivas, lúdicas e formativas.

A programação envolve oficinas de canto, dança, percussão e perna de pau. Inclui também atividades de educação ambiental e design sustentável, além de capacitações musicais em orquestra de sopro e canto.

Workshops de confecção do Galo e outros bichos do cortejo, e rodas de conversa sobre cidadania infantil, complementam as ações. O projeto desenvolve práticas de economia solidária, como o Bazar do Galo, e cuidados com o território, incluindo debates sobre reaproveitamento de resíduos e plantio de mudas.

Essas experiências articulam tradição e contemporaneidade, fortalecendo a memória cultural. Elas estimulam o pertencimento, colocando crianças e adolescentes como protagonistas de seus aprendizados e valorizando os saberes locais e a identidade marajoara.

Cidadania, empoderamento feminino e cuidado com o território

Além das vivências artísticas, o Cordão do Galo amplia seu impacto social com ações de cidadania e formação comunitária. A programação inclui encontros e rodas de conversa para o empoderamento feminino, fortalecendo o diálogo e o papel das mulheres na comunidade.

O projeto também promoveu uma reunião pública para discutir a questão do lixo na cidade, em parceria com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis Concaves. A iniciativa incentiva soluções coletivas e o cuidado com o território.

A agenda foi complementada pela exibição do filme “Cordão do Galo – Território de Cultura da Criança Marajoara”. O longa dialoga com a memória e o protagonismo infantil, reforçando o caráter formativo e simbólico do projeto.

Celebração nas ruas de Cachoeira do Arari

A programação deste domingo começou às 8h, com concentração no Museu do Marajó. Às 9h, o cortejo saiu pelas ruas da cidade, reunindo crianças, famílias e moradores em um percurso de música, cores e alegria, celebrando o pertencimento comunitário e os saberes ancestrais.

Às 10h30, o cortejo chegou à Praça da Matriz, com recepção festiva da Comissão dos Foliões do Glorioso São Sebastião. Houve apresentação das crianças do Cordão do Galo ao lado da Banda João Viana, um projeto do Museu do Marajó.

Às 11h, a celebração continuou com show do Arraial do Pavulagem no Salão Paroquial, com participações de Íris da Selva, Mestra Jesus, Zezinho Viana e Allan Carvalho. Das 9h às 13h, a Praça da Matriz sediou a Feira Criativa, com artesanato e gastronomia marajoara, em parceria com a Cooperativa da Loja do Museu do Marajó.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cachoeira do Arari

Arraial do Pavulagem

Cortejo do Cordão do Galo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

TREME O MANGUEIRÃO

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'

A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

10.01.26 21h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda