Marajó: 3 mil pessoas participam do Cortejo do Cordão do Galo em Cachoeira do Arari

O Cortejo do Cordão do Galo reuniu cerca de 3 mil pessoas em Cachoeira do Arari, Marajó, neste domingo (11). A celebração destacou a alegria, a ancestralidade e a força da infância marajoara. O evento transformou as ruas da cidade em um grande espaço de celebração coletiva, levando música e valorizando os saberes ancestrais da região.

Antes de ir para as ruas, o projeto mobilizou mais de 20 colaboradores do Instituto Arraial do Pavulagem. Desde a última segunda-feira (5), a programação incluiu formação cultural, ações de cidadania e valorização local, atendendo mais de 300 crianças e cerca de 200 famílias.

Impacto social e cultural do projeto

“Chegar ao 18º ano do Cordão do Galo com mais de 300 crianças e mais de 200 famílias envolvidas mostra que a cultura transforma de verdade. Aqui a gente ajuda a construir pertencimento, cuidado com o território e abre horizontes para que essas crianças enxerguem muito além do cotidiano”, afirmou Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem.

O projeto “Arrastão do Pavulagem – Cultura da Amazônia na COP 30 e além” conta com patrocínio máster da Petrobras, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ele é realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem, Ministério da Cultura e Governo Federal.

O Governo do Pará, por meio do Museu do Marajó e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a Prefeitura de Cachoeira do Arari e diversas instituições locais também apoiam a iniciativa. A iniciativa contempla o Arrastão do Círio, o Cordão do Peixe-Boi e o Cordão do Galo, tendo sido selecionado na Chamada Petrobras Cultural Novos Eixos em 2024.

Vivências artísticas e ações formativas

O Cordão do Galo é uma ação do Arraial do Pavulagem voltada ao público infantojuvenil no Marajó. A iniciativa consolida-se como um espaço de vivência, inclusão, criatividade e respeito, garantindo o direito à cultura por meio de experiências coletivas, lúdicas e formativas.

A programação envolve oficinas de canto, dança, percussão e perna de pau. Inclui também atividades de educação ambiental e design sustentável, além de capacitações musicais em orquestra de sopro e canto.

Workshops de confecção do Galo e outros bichos do cortejo, e rodas de conversa sobre cidadania infantil, complementam as ações. O projeto desenvolve práticas de economia solidária, como o Bazar do Galo, e cuidados com o território, incluindo debates sobre reaproveitamento de resíduos e plantio de mudas.

Essas experiências articulam tradição e contemporaneidade, fortalecendo a memória cultural. Elas estimulam o pertencimento, colocando crianças e adolescentes como protagonistas de seus aprendizados e valorizando os saberes locais e a identidade marajoara.

Cidadania, empoderamento feminino e cuidado com o território

Além das vivências artísticas, o Cordão do Galo amplia seu impacto social com ações de cidadania e formação comunitária. A programação inclui encontros e rodas de conversa para o empoderamento feminino, fortalecendo o diálogo e o papel das mulheres na comunidade.

O projeto também promoveu uma reunião pública para discutir a questão do lixo na cidade, em parceria com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis Concaves. A iniciativa incentiva soluções coletivas e o cuidado com o território.

A agenda foi complementada pela exibição do filme “Cordão do Galo – Território de Cultura da Criança Marajoara”. O longa dialoga com a memória e o protagonismo infantil, reforçando o caráter formativo e simbólico do projeto.

Celebração nas ruas de Cachoeira do Arari

A programação deste domingo começou às 8h, com concentração no Museu do Marajó. Às 9h, o cortejo saiu pelas ruas da cidade, reunindo crianças, famílias e moradores em um percurso de música, cores e alegria, celebrando o pertencimento comunitário e os saberes ancestrais.

Às 10h30, o cortejo chegou à Praça da Matriz, com recepção festiva da Comissão dos Foliões do Glorioso São Sebastião. Houve apresentação das crianças do Cordão do Galo ao lado da Banda João Viana, um projeto do Museu do Marajó.

Às 11h, a celebração continuou com show do Arraial do Pavulagem no Salão Paroquial, com participações de Íris da Selva, Mestra Jesus, Zezinho Viana e Allan Carvalho. Das 9h às 13h, a Praça da Matriz sediou a Feira Criativa, com artesanato e gastronomia marajoara, em parceria com a Cooperativa da Loja do Museu do Marajó.