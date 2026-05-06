Virginia Fonseca abre o jogo sobre suposta crise com Vini Jr: 'Com certeza'

A influenciadora digital Virginia Fonseca falou pela primeira vez, nesta quarta-feira (6), sobre os rumores de uma possível crise no relacionamento com o jogador Vinicius Júnior. A declaração foi dada durante conversa com a reportagem do portal LeoDias, no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Questionada sobre o relacionamento com o atacante do Real Madrid, Virginia negou qualquer afastamento entre os dois e afirmou que o namoro segue normalmente.

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“Continua! Continua. A gente está tudo certo. Acompanha aí, vocês vão ver. Logo, logo eu estou em Madrid com ele”, declarou a influenciadora.

Os rumores sobre um possível término começaram após movimentações nas redes sociais do jogador. Vinícius Júnior publicou nos stories um vídeo ao lado de Virginia em um momento descontraído, enquanto os dois cantavam a música “Peaches”, de Justin Bieber.

Horas depois, no entanto, o conteúdo foi apagado, o que chamou atenção dos seguidores e gerou especulações sobre uma possível crise entre o casal.

Apesar dos comentários nas redes sociais, Virginia voltou a reforçar que o relacionamento segue sem problemas. Ao ser perguntada se continua apaixonada pelo jogador, respondeu: “Com certeza. Ele é incrível”.