Crise entre Vini Jr. e Virginia? Mães do casal publicam mensagens enigmáticas na web

Os rumores de crise no relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca ganharam novos desdobramentos nesta terça-feira (5), após publicações feitas pelas mães dos dois nas redes sociais.

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Margareth Serrão, mãe da influenciadora, compartilhou uma mensagem com teor reflexivo. “Conselho de hoje... Converse com Deus. Pede a Ele clareza para sua vida, respostas para as suas dúvidas, luz para o seu caminho, paz para o seu coração e sabedoria para as suas decisões. Bom dia!”, escreveu.

A postagem ocorreu um dia após Fernanda Cristina, mãe do jogador, também dividir um conteúdo com tom semelhante. “Existe um tempo determinado para cada fase da vida. Deus governa cada estação, seja de alegria ou de dor. Confie: tudo acontece na hora certa (Eclesiastes 3:1-8)”, publicou.

Publicações aumentam especulações sobre crise

A sequência de mensagens chamou atenção por ocorrer em meio aos comentários sobre um possível afastamento do casal. As especulações começaram no fim de semana, quando seguidores notaram mudanças no comportamento de Virginia nas redes sociais. Conhecida por interagir com frequência nas publicações de Vini Jr., a influenciadora deixou de curtir e comentar posts recentes do jogador do Real Madrid.

A ausência de interações levantou dúvidas entre os fãs, especialmente por se tratar de um relacionamento que costuma ser exposto publicamente. Além disso, Virginia foi vista em eventos com amigos nos últimos dias, o que reforçou as teorias de distanciamento.

Movimentações nas redes sociais

Em meio à repercussão, Vini Jr. publicou uma imagem ao lado da influenciadora em clima de proximidade, em uma tentativa de conter os rumores. A reação discreta de Virginia, no entanto, gerou novas interpretações entre seguidores.

Pouco tempo depois, o atleta apagou um vídeo do casal, atitude que ampliou ainda mais as especulações nas redes. Apesar dos comentários, a assessoria de Virginia negou qualquer crise no relacionamento. “Não temos conhecimento de término de namoro”, informou.