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Paraense Samara Castro entra em reality show nos EUA e disputa US$ 100 mil

Influenciadora de Belém participa do “Immigrant Reality”, que simula a vida de brasileiros fora do país

Hannah Franco
fonte

Influenciadora do Pará participa de reality sobre imigrantes nos EUA. (Instagram/samaracastro_1)

A influenciadora paraense Samara Castro foi confirmada nesta segunda-feira (4) no elenco do reality show internacional “Immigrant Reality”, gravado nos Estados Unidos. Natural de Belém, ela é a única representante da região Norte na atração, que reúne brasileiros em desafios inspirados na rotina de quem vive fora do país.

Com foco em experiências reais de imigração, o programa propõe uma abordagem diferente dos formatos tradicionais. Ao todo, 20 participantes disputam um prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil na cotação atual) em provas que envolvem adaptação, trabalho e tomada de decisões em cenários semelhantes aos enfrentados por imigrantes.

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Samara Castro, de 29 anos, atua como influenciadora digital, jornalista, modelo e atriz. Ela vive há cerca de um ano em Long Branch, em Nova Jersey, próximo a Nova York. A participação no reality marca mais um passo da paraense em projetos fora do Brasil, levando referências culturais da Amazônia para um público internacional.

"A única paraense, a única nortista e isso tudo graças a vocês que estiveram comigo desde o inicio quando fiz a minha inscrição. É o primeiro reality show aqui nos 🇺🇸 e que honra poder participar. Gratidão, obrigada, gracias, thank you!", escreveu a influenciadora nas redes sociais.

Reality aposta em desafios da vida de imigrantes

Criado pelos empresários brasileiros Tiago Alves e Helenn Chris, o “Immigrant Reality” será gravado entre os dias 17 e 21 de maio de 2026, em Orlando, na Flórida. A estreia está prevista para junho, com exibição nas plataformas digitais do projeto, incluindo YouTube e Instagram.

Diferente de realities convencionais, o programa aposta em situações práticas do cotidiano de imigrantes nos Estados Unidos. Entre os desafios estão atividades como negociação de trabalho, abertura de negócios, prevenção a fraudes e processos de regularização migratória.

O reality reúne perfis variados, incluindo influenciadores, empreendedores e profissionais que já enfrentaram desafios fora do Brasil.

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