Após passar 7 anos morando nas ruas, paraense recebe cuidados em São Paulo

A história de Seu Isaías emocionou diversas pessoas nas mídias sociais após o influenciador Laerte Dantas registrar o momento em que o paraense recebe, pela primeira vez, cuidados após passar sete anos vivendo em situação de rua no centro de São Paulo. Na ocasião, Seu Isaías conseguiu tomar banho, cortar o cabelo e até desfrutar de uma refeição sentado à mesa, uma experiência que não vivenciava há muito tempo.

Antes de morar nas ruas, o paraense teve que enfrentar o abandono em consequência de uma desilusão amorosa que teve no passado, mas, com a solidariedade que recebeu em um dia comum, conseguiu aumentar o astral e sorrir de forma sincera. Ao sentar-se à mesa para realizar a refeição com o influencer que estava acompanhado de outro amigo, ele deu as mãos e os três fizeram uma oração em forma de agradecimento.

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"Um novo recomeço"

Além do influenciador Larte Dantas ajudar o paraense com banho, comida e roupas limpas, ele também decidiu ir além para orientá-lo a conquistar sua independência financeira e para que ele saísse da situação de rua. Ao final do vídeo, ele presenteia Seu Isaías com duas caixas de paçoca, a fim de que ele pudesse vender os doces e garantir uma renda extra para ele seguir com a vida de uma forma mais digna e humana.

Nas mídias sociais, muitas pessoas elogiaram o gesto nobre do influenciador digital e desejaram um bom recomeço ao paraense. "Parabéns pela iniciativa! Deus abençoe vocês", comentou uma pessoa. "Lindo gesto de levar a autoestima de quem tem uma beleza escondida em alguma frustração diária", disse outra. "Que ele tenha um novo recomeço... que seja abençoado!", escreveu uma terceira seguidora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)