Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Vídeo mostra interior de prédio atingido por queda de avião em Belo Horizonte

Moradores relataram forte estrondo e cheiro de querosene após o impacto. As causas da colisão são investigadas.

O Liberal

Um vídeo divulgado nesta segunda-feira (4) revelou o interior de um prédio em Belo Horizonte atingido por um avião de pequeno porte. As imagens mostram escombros dentro do edifício de três andares, localizado na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, após a colisão da aeronave.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou ao menos uma morte no acidente. A vítima é o piloto, que ficou preso às ferragens, conforme informações da Itatiaia. O avião transportava outras quatro pessoas. Veja:

Equipes de resgate conseguiram retirar dois passageiros com vida do local. Moradores da região relataram ter ouvido um “estrondo” no momento da queda e sentido forte cheiro de querosene após o impacto.

VEJA MAIS

image Vídeo: avião cai, atinge prédio em Belo Horizonte e mata duas pessoas
Cinco pessoas estavam na aeronave

image Avião de pequeno porte cai em área de mata na zona rural de Santarém
O acidente foi registrado no sábado (2)

Detalhes do impacto no prédio

Nas imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver destroços no interior do imóvel e danos consideráveis provocados pela colisão. O avião atingiu diretamente a estrutura do prédio antes de cair na área do edifício.

O acidente mobilizou diversas equipes de emergência, incluindo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que aguardavam a retirada das vítimas. A área foi isolada para o trabalho das autoridades.

Investigação sobre a decolagem

Informações de outros veículos indicam que a aeronave havia acabado de decolar do Aeroporto da Pampulha antes do acidente. A Reuters informou, com base em nota do Corpo de Bombeiros, que o piloto ficou preso nos destroços e que passageiros foram socorridos em estado grave.

A Jovem Pan divulgou que, antes da colisão, o piloto teria comunicado à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades no procedimento de decolagem. Os bombeiros aplicaram espuma sobre o combustível derramado, descartando risco aparente de explosão.

As causas exatas do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis pela investigação aeronáutica. O trabalho das equipes de emergência seguia no local até a última atualização das informações consultadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

queda de avião

acidente aéreo

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Governo lança sistema para aluno buscar instrutor e autoescola

Instrutores e autoescolas podem ser encontrados em todo o Brasil

06.05.26 19h47

avançou!

Calderano decide, Brasil bate anfitriã Inglaterra e vai às quartas no Mundial de tênis de mesa

A seleção brasileira volta à disputa somente na sexta-feira e terá uma pedreira pela frente

06.05.26 19h22

mudança

ECA Digital: governo Lula aumenta classificação indicativa do YouTube para 16 anos

A ideia é que os responsáveis sejam informados de que determinada plataforma ou obra apresenta conteúdos que não são aptos a determinadas faixas etárias

05.05.26 21h52

PREPARAÇÂO

Exército planeja tropas para 'guerras do futuro'; Pará deve ter 'elevado grau' de prontidão

Ao menos 20% das brigadas do Brasil devem estar a postos para qualquer dificuldade na segurança da população

05.05.26 16h01

MAIS LIDAS EM BRASIL

POLÍCIA

Veja como ficou cabelo de mulher que atacou cabeleireiro com uma faca: 'Cebolinha'

Cliente que atacou cabeleireiro em salão de São Paulo apareceu com o resultado da franja que motivou a confusão

06.05.26 22h53

BRASIL

Salvador aprova lei que permite visita de animais de estimação a pacientes; saiba mais

A legislação estabelece critérios para garantir a segurança de pacientes, funcionários e a esterilidade dos ambientes hospitalares

30.03.26 12h12

Fé sem preconceitos

Conheça 5 igrejas que acolhem pessoas LGBTQIA+ no Brasil

O movimento começou a surgir no Brasil na década de 1990 e se tornaram uma alternativa a grupos evangélicos tradicionais

29.01.25 18h29

ORAÇÃO

Oração poderosa para ajudar nas causas urgentes

A prece é capaz de ajudar a acalmar e, principalmente, canalizar energias para a espiritualidade. Em momentos de aflição, o socorro vir dos céus, basta ter fé. Veja algumas orações para causas urgentes

13.12.22 22h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda