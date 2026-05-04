Vídeo mostra interior de prédio atingido por queda de avião em Belo Horizonte

Um vídeo divulgado nesta segunda-feira (4) revelou o interior de um prédio em Belo Horizonte atingido por um avião de pequeno porte. As imagens mostram escombros dentro do edifício de três andares, localizado na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, após a colisão da aeronave.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou ao menos uma morte no acidente. A vítima é o piloto, que ficou preso às ferragens, conforme informações da Itatiaia. O avião transportava outras quatro pessoas. Veja:

Equipes de resgate conseguiram retirar dois passageiros com vida do local. Moradores da região relataram ter ouvido um “estrondo” no momento da queda e sentido forte cheiro de querosene após o impacto.

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Detalhes do impacto no prédio

Nas imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver destroços no interior do imóvel e danos consideráveis provocados pela colisão. O avião atingiu diretamente a estrutura do prédio antes de cair na área do edifício.

O acidente mobilizou diversas equipes de emergência, incluindo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que aguardavam a retirada das vítimas. A área foi isolada para o trabalho das autoridades.

Investigação sobre a decolagem

Informações de outros veículos indicam que a aeronave havia acabado de decolar do Aeroporto da Pampulha antes do acidente. A Reuters informou, com base em nota do Corpo de Bombeiros, que o piloto ficou preso nos destroços e que passageiros foram socorridos em estado grave.

A Jovem Pan divulgou que, antes da colisão, o piloto teria comunicado à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades no procedimento de decolagem. Os bombeiros aplicaram espuma sobre o combustível derramado, descartando risco aparente de explosão.

As causas exatas do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis pela investigação aeronáutica. O trabalho das equipes de emergência seguia no local até a última atualização das informações consultadas.