Vídeo: avião cai, atinge prédio em Belo Horizonte e mata duas pessoas

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta segunda-feira (4.5). Duas pessoas morreram no acidente. As informações são do Estadão Conteúdo e G1 Minas Gerais.

Veja mais

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que foi acionado e chegou ao local por volta de 12h25, cinco ocupantes estavam na aeronave no momento do acidente. O piloto e copiloto morreram, enquanto as outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital João XXIII.

A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha, também na capital mineira, ao 12h16. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os destroços da aeronave ao lado de uma das laterais de um prédio residencial em um estacionamento.