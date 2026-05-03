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Brasil

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas em áreas da Região Norte

A previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 milímetros (mm) e ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora (km/h)

Estadão Conteúdo
fonte

Maio deve ter chuvas intensas, segundo previsão do Inmet. (Foto: Arquivo / Agência Pará)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de chuvas intensas para áreas do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, entre esse domingo, 3 e segunda-feira, 4.

A previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 milímetros (mm) e ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora (km/h). Essa condição pode acarretar cortes de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta vale para as áreas do Marajó, Baixo Amazonas, Centro Amazonense, Norte do Amapá, Sudoeste Amazonense, Sudoeste Paraense, Norte Amazonense, Sul Amazonense, Sul de Roraima, Sul do Amapá.

Há também um alerta de perigo potencial para áreas do Pará, Tocantins, Maranhão, Pará, Piauí, Mato Grosso e Acre. Nessas localidades, a chuva pode alcançar até 50 mm ao dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Há risco baixo de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Temporal

Neste final de semana já houve chuva forte em Pernambuco e Paraíba. Já no Sul do País, a chuva forte atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

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CLIMA/BRASIL/REGIÃO NORTE/PREVISÃO/CHUVAS
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