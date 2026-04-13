Aluno de universidade particular agride homem em situação de rua com arma de choque em Belém

Um homem em situação de rua foi agredido com uma arma de choque nesta segunda-feira (13/4) por um aluno de uma universidade particular de Belém. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso. Pelas imagens, é possível ver a vítima caminhando de costas quando o rapaz, que não teve a identidade e idade revelada, se aproxima e a ataca com o taser em dois momentos diferentes. Em uma das gravações, é possível ouvir uma pessoa rindo ao fundo, debochando da situação, após o homem em situação de rua levar o choque.

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Em nota, a Polícia Civil disse que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar para prestar depoimento na Seccional de São Brás. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado.

A Redação Integrada de O Liberal também procurou a universidade para comentar o assunto e aguarda retorno.