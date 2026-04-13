Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Aluno de universidade particular agride homem em situação de rua com arma de choque em Belém

Vítima foi agredida pelas costas, em ao menos dois momentos. Em uma das gravações, é possível ouvir uma pessoa rindo ao fundo

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o estudante atacando o homem em situação de rua. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um homem em situação de rua foi agredido com uma arma de choque nesta segunda-feira (13/4) por um aluno de uma universidade particular de Belém. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso. Pelas imagens, é possível ver a vítima caminhando de costas quando o rapaz, que não teve a identidade e idade revelada, se aproxima e a ataca com o taser em dois momentos diferentes. Em uma das gravações, é possível ouvir uma pessoa rindo ao fundo, debochando da situação, após o homem em situação de rua levar o choque. 

VEJA MAIS

image VÍDEO: idoso em situação de rua é incendiado vivo e fica em estado grave
Crime ocorreu em Curitiba e vítima em situação de rua foi socorrida em estado grave

image VÍDEO: Homem é filmado tentando incendiar mulher em situação de rua, em São Paulo
O episódio ocorreu na madrugada desta quinta-feira (19) e foi registrado por câmeras de segurança

Em nota, a Polícia Civil disse que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar para prestar depoimento na Seccional de São Brás. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado.

A Redação Integrada de O Liberal também procurou a universidade para comentar o assunto e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

aluno de universidade particular

agride homem

situação de rua

arma de choque

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende mulher suspeita de integrar grupo que vendia falsos programas sociais do governo em Belém

O prejuízo é estimado em R$ 500 mil. A polícia acredita que o golpe vitimou cerca de 500 pessoas

13.04.26 15h55

POLÍCIA

Aluno de universidade particular agride homem em situação de rua com arma de choque em Belém

Vítima foi agredida pelas costas, em ao menos dois momentos. Em uma das gravações, é possível ouvir uma pessoa rindo ao fundo

13.04.26 15h02

POLÍCIA

Polícia Civil do Pará prende suspeita de receber dinheiro de falso site de leilões de veículos

A mulher foi detida no Rio de Janeiro. As autoridades apontam que uma conta ligada a ela recebeu mais de R$ 60 mil

13.04.26 14h10

POLÍCIA

Mulher tem casa invadida e é espancada pelo ex-companheiro em Moju

Para a imprensa da região, a família disse que este não teria sido o primeiro episódio de violência, e que o suspeito já teria tentado contra a vida da vítima anteriormente

13.04.26 13h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Câmeras de segurança registram colisão que destruiu veículos na Presidente Vargas, em Belém

O caso ocorreu na manhã do último domingo (12).

13.04.26 10h12

ASSALTO!

Equipe de reportagem é assaltada durante gravação no bairro do Guamá, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (13)

13.04.26 9h00

INCÊNDIO

Incêndio destrói residência no Curió-Utinga, em Belém

O caso foi registrado na noite de domingo (12)

13.04.26 8h25

INVESTIGAÇÃO

Incêndio atinge loja de veículos e destrói carros em Ananindeua

O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro do Coqueiro

13.04.26 12h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda