VÍDEO: Homem é filmado tentando incendiar mulher em situação de rua, em São Paulo

O episódio ocorreu na madrugada desta quinta-feira (19) e foi registrado por câmeras de segurança

Gabrielle Borges
fonte

De acordo com relatos, a vítima tem aproximadamente 40 anos, vive e dorme na região há cerca de um ano. (Reprodução)

Um homem, ainda não identificado, tentou incendiar uma mulher em situação de rua enquanto ela dormia na zona sul de São Paulo. O episódio ocorreu na madrugada desta quinta-feira (19) e foi registrado por câmeras de segurança.

O vídeo mostra o suspeito se aproximando da vítima por volta das 5h35, na rua Major Lúcio Dias Ramos, no Grajaú, São Paulo. Ele retira um isqueiro do bolso e coloca fogo nos objetos ao redor da mulher antes de fugir a pé. A vítima percebe o fogo cerca de dois minutos depois, levanta-se e consegue apagar as chamas usando um balde com água.

De acordo com relatos, a vítima tem aproximadamente 40 anos, vive e dorme na região há cerca de um ano. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que as imagens estão sendo analisadas para identificar e localizar o autor do crime.

Veja o momento

Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito nem sobre ferimentos da vítima. A SSP também afirmou que não foi registrado boletim de ocorrência relacionado ao caso. “A Polícia Civil analisa as imagens com o objetivo de identificar e localizar a vítima, bem como o autor”, disse a secretaria em nota.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

