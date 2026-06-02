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Quem é Daniel Perez? Conheça o deputado dos EUA escolhido por Trump para ser embaixador no Brasil

Nas redes sociais, o diplomata costuma demonstrar apoio às decisões de Donald Trump e ao movimento "Faça a América Grande Novamente"

Victoria Rodrigues
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A nomeação ainda precisa ser aprovada pelo Senado dos EUA. (Foto: Colin Hackley/ News Service of Florida)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou na última segunda-feira (1º) o deputado estadual Daniel Perez para o cargo de embaixador americano no Brasil. A nomeação ainda precisa ser aprovada pelo Senado dos Estados Unidos, já que o posto está vazio desde que a diplomata Elizabeth Bagley, indicada pelo governo anterior de Joe Biden, encerrou seu mandato antes da posse do atual presidente, em janeiro de 2025. 

Quem é Daniel Perez?

O diplomata americano Daniel Perez tem 38 anos, nasceu na cidade de Nova York, formou-se pela Faculdade de Direito da Loyola University New Orleans e atualmente é casado e pai de três filhos. Embora ele tenha cidadania americana, seus pais são cubanos e decidiram se mudar, quando Daniel tinha apenas 6 anos de idade, para Westchester, no condado de Miami-Dade, que fica situado na Flórida (EUA).

Em 2017, Perez se filiou ao Partido Republicano e logo foi eleito para a Câmara dos Representantes da Flórida após realizar uma campanha baseada em "impostos mais baixos" e "menos intervenção governamental". Ao longo de seu mandato na câmara, ele ainda alegou ter sido "fundamental na defesa de leis importantes relacionadas ao bem-estar infantil, saúde, estabilidade familiar, educação e integridade eleitoral".

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Quais ideias Daniel Perez já defendeu ao lado de Trump?

Desde que se tornou aliado do presidente Donald Trump, o diplomata Daniel Perez sempre demonstra apoio às decisões do político e, principalmente, ao movimento "Make America Great Again" (MAGA), que significa "Faça a América Grande Novamente", em português. Apesar de não ser muito ativo e ter a conta privada no Instagram, o diplomata costuma se comunicar e defender ideias por meio do X (antigo Twitter).

Assim como Donald Trump, Daniel também desejou a mudança de regime em Cuba, isso porque ele publicou um vídeo nas redes sociais em que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que também é filho de cubanos, falou sobre os motivos que levaram os EUA a tomar aquela decisão. "É revigorante ter alguém falando com tamanha clareza direta e moral sobre a necessidade de mudança em Cuba", escreveu Perez.

O diplomata também apoiou a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, no dia 3 de janeiro. "Hoje, o presidente Donald Trump tomou medidas decisivas para trazer paz e segurança ao nosso hemisfério e desferir um golpe significativo contra os cartéis de drogas que lucram com a morte e a destruição de vidas americanas. Sou grato a todo o pessoal dos EUA por sua bravura e dedicação à liberdade", disse nas mídias sociais.

E outra publicação que também chamou bastante atenção foi ele também ter apoiado a renomeação de um trecho da Southern Boulevard, em Palm Beach, em homenagem a Trump. "Foi um privilégio incrível hoje estar ao lado dos meus colegas para homenagear o presidente Donald Trump, que transformou o mundo ao priorizar a paz e revitalizou o espírito americano ao defender o bom senso", refletiu Perez na época.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

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