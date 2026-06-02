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Política

Lula entra em cerimônia em hospital universitário em Catalão com cartaz: 'O pix é do Brasil'

Foi o segundo recado do presidente aos Estados Unidos após o governo norte-americano ter proposto uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou na cerimônia de inauguração de um hospital universitário em Catalão, no interior de Goiás, com um cartaz escrito "O Pix é do Brasil".

Foi o segundo recado do presidente aos Estados Unidos após o governo norte-americano ter proposto uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. O novo tarifaço vem de uma investigação aberta pelo governo de Donald Trump que tem como um dos alvos o Pix.

Mais cedo, na primeira agenda em Catalão, Lula abriu seu discurso com duras críticas à família Bolsonaro e com recados ao governo norte-americano por causa da nova tarifa imposta ao Brasil.

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