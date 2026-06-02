Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro afirma que Correios têm de ser privatizados

Senador aponta prejuízos sucessivos

Estadão Conteúdo
fonte

Senador Flávio Bolsonaro (Reprodução/Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência pelo PL, defendeu nesta terça-feira, 2, a privatização dos Correios. "Os Correios têm que ser privatizados, para começar. É uma unanimidade sua ineficiência e a falta de capacidade de investimento ... e temos que partir para a privatização de outras empresas também que continuam ineficientes", declarou o "zero um" em entrevista à rádio Itatiaia, em Belo Horizonte (MG).

VEJA MAIS 

image Flávio Bolsonaro: Lula faz terrorismo ao dizer que Pix será afetado por decisão sobre facções
Palácio do Planalto divulgou uma nota em que afirmou que a decisão dos Estados Unidos pode prejudicar o funcionamento do PIX

image Flávio quer base de governo com quórum para mudar Constituição e defende menos ministérios

O senador argumentou que a estatal tem dado prejuízos sucessivos e que o rombo tende a aumentar com o tempo. Até então, o senador havia se dito a favor de privatizações, mas afirmava que era necessário estudar quais estatais seriam privatizações, caso eleito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/CORREIO/PRIVATIZAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Tive um câncer de pele, e eu estou tratando para ficar bonitão, diz Lula

02.06.26 19h28

Flávio diz que vai denunciar Lula ao STF por fala sobre enforcamento

02.06.26 19h11

'plano internacional'

Fachin diz que Judiciário ainda não foi comunicado de classificação de facções como terroristas

Segundo ele, o CNJ pode vir a atuar em processos sobre o tema se for comunicado oficialmente da classificação

02.06.26 18h17

pressão

Alcolumbre sobe o tom e diz que pedido de CPI do Master é para fazer palanque eleitoral

O presidente do Senado afirmou que a CPI beneficiaria "ou a esquerda ou a direita", mas não o Brasil

02.06.26 18h07

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

26.05.26 19h12

Política

Prefeitura de Belém tem nota zero em transparência nacional de remuneração dos servidores

Capital paraense está no ranking da piores cidades avaliadas pelo não cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI)

26.05.26 8h00

Polêmica

PEC do Senado abre debate sobre possível criação de escala 7x0; político do Pará retira assinatura

Proposta é liderada por Rogério Marinho (PL-RN) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

01.06.26 12h12

Posicionamento

Flávio Bolsonaro não defendeu classificação do PCC e CV como terroristas no Senado em 2025

Em votação simbólica no Senado, Flávio Bolsonaro não se manifestou sobre a emenda que equiparava facções ao terrorismo

29.05.26 11h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda