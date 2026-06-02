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Política

Flávio Bolsonaro: Lula faz terrorismo ao dizer que Pix será afetado por decisão sobre facções

Palácio do Planalto divulgou uma nota em que afirmou que a decisão dos Estados Unidos pode prejudicar o funcionamento do PIX

Estadão Conteúdo
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"É mentira que o PIX está ameaçado", declarou o senador Flávio Bolsonaro em resposta a recentes posicionamentos do governo do presidente Lula (Foto: Carlos Moura/Agência Senado | Ricardo Stuckert / PR)

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, afirmou nesta terça-feira, 2, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz "terrorismo" ao dizer que o Pix será afetado após os Estados Unidos classificarem os grupos criminosos Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras.

"É mentira que o PIX está ameaçado. Não tem absolutamente nada a ver o meio de pagamento com isso tudo", declarou o senador em entrevista à rádio Itatiaia, em Belo Horizonte (MG). "Isso não está em discussão, é um terrorismo que o Lula cria ou tenta criar na cabeça de brasileiros que não existe. É igual dizer que o Trump vai vir aqui no Brasil, vai invadir o Brasil e vai explodir a Baía de Guanabara", continuou, referindo-se ao presidente americano, Donald Trump.

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Na semana passada, o Palácio do Planalto divulgou uma nota em que afirmou que a decisão dos Estados Unidos pode prejudicar o funcionamento do PIX. "Podem reduzir a capacidade de compartilhamento de informações entre as polícias. Podem afetar nosso sistema financeiro e inovações nacionais como o PIX, que incomodam interesses estrangeiros. Em resumo, trata-se de possível retrocesso no combate ao crime, risco à vida das pessoas e prejuízos econômicos ao País", disse o comunicado do governo.

Flávio negou que haverá invasões dos Estados Unidos no Brasil. "Trump já declarou terroristas outras facções em outros países. Foi assim na Colômbia, foi assim em El Salvador, foi assim no México, e teve invasão desses países? Não, não teve", falou.

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