Previsão do tempo: Pará deve ter chuvas intensas neste início de junho

Esta terça-feira (2) marca um cenário de contraste climático significativo em diversas regiões do Brasil. No Norte do país, grande parte do Pará e outros estados se preparam para instabilidades expressivas, com chuva forte, trovoadas e acumulados elevados. Em contrapartida, áreas do Sul, Centro-Oeste e parte do interior do Nordeste devem registrar tempo firme.

Condições de instabilidade no Pará e em parte da Região Norte

Na Região Norte, a combinação de calor, umidade elevada e a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) favorece a formação de nuvens carregadas. Isso ocorre principalmente sobre Roraima, Amapá, as porções oeste, leste e norte do Amazonas, além de grande parte do Pará.

Nestes estados, incluindo o Pará, a previsão é de pancadas de chuva forte, trovoadas e acumulados elevados que devem persistir. A empresa de meteorologia Climatempo alertou que, devido à intensidade da chuva, transtornos localizados podem ser registrados em diversas regiões afetadas pelo fenômeno.

Cenário distinto nas demais regiões do país

No Sudeste, há previsão de chuva moderada a forte no litoral e sul de São Paulo, com potencial para volumes mais expressivos devido à infiltração marítima. A possibilidade de chuva forte se estende entre o litoral e o interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, bem como na faixa leste e em parte do interior de Minas Gerais, incluindo a Zona da Mata.

Em São Paulo, o centro-sul paulista terá temperaturas mais baixas por conta da maior cobertura de nuvens, dos ventos de origem oceânica e da entrada de ar mais frio. Rajadas de vento entre 40 km/h e 50 km/h são esperadas em grande parte do estado, com máximas em torno dos 20°C na capital paulista. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades na região do Vale do Paraíba, válido até as 23h59 de quarta-feira, 3.

A maior parte da região Sul terá tempo firme, com a chance de chuva restrita a trechos da faixa litorânea dos três estados. Com temperaturas amenas, também há possibilidade de geada pontual entre as serras gaúcha e catarinense.

No Nordeste, a previsão aponta para chuva no litoral, com os maiores acumulados concentrados entre Salvador e o sul da Bahia, e tempo seco no interior. Já o Centro-Oeste deve manter o tempo firme, com calor à tarde e chance de chuva isolada apenas no leste de Goiás.