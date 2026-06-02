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Brasil

VÍDEO: Mulher é 'engolida' por bueiro após tampa ceder durante caminhada

A estrutura tinha sido alvo de uma tentativa de furto de cabos, o que teria comprometido a segurança da tampa

Gabrielle Borges
fonte

Apesar do susto, a mulher sofreu apenas ferimentos leves. (Reprodução)

Uma mulher caiu dentro de um bueiro após a tampa ceder enquanto caminhava por uma calçada no bairro do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na manhã do último domingo (31) e foi registrado por uma câmera de segurança instalada na região.

As imagens mostram o momento em que a vítima, que seguia para o trabalho, pisa sobre a estrutura e é surpreendida pelo rompimento da tampa. Em poucos segundos, ela desaparece no interior da galeria subterrânea, sem tempo para reagir.

O caso foi registrado por volta das 7h40 na Rua Oto de Alencar, na altura do número 23, em frente a uma unidade escolar. Segundo as imagens, a mulher havia acabado de descer de uma motocicleta e caminhava pela calçada quando ocorreu o acidente.

Prefeitura aponta responsabilidade de empresa de telecomunicações

Em nota, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Conservação, informou que o bueiro onde ocorreu o acidente é de responsabilidade da empresa de telecomunicações V.tal.

De acordo com o comunicado, há indícios de que a estrutura tenha sido alvo de uma tentativa de furto de cabos, o que teria comprometido a segurança da tampa. Após o incidente, a própria empresa realizou os reparos necessários no local para evitar novos acidentes e possíveis ações criminosas.

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A investigação sobre o caso prossegue.

A Secretaria de Conservação informou ainda que está em andamento um processo de licitação para a aquisição de grelhas articuladas fabricadas em polietileno, material considerado mais resistente e menos atrativo para furtos. O investimento previsto ultrapassa R$ 4,1 milhões.

Segundo a prefeitura, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações para reduzir os prejuízos causados por furtos e atos de vandalismo contra o patrimônio público, além de aumentar a segurança da população.

Veja o momento da queda

Secretário de conservação se pronunciou

O secretário municipal de Conservação, Diego Vaz, destacou que a retirada de tampas de bueiros representa riscos diretos aos pedestres e gera custos significativos para os cofres públicos.

"Vivemos uma escalada de perdas e depredações do patrimônio público devido a furtos e vandalismo. Além do prejuízo financeiro, um bueiro sem tampa representa um risco para a população. Os testes mostraram que o polietileno é um material resistente e confiável", afirmou.

Apesar do susto, a mulher sofreu apenas ferimentos leves. Ela foi retirada do bueiro com a ajuda de um motociclista que passava pelo local e, em seguida, encaminhada para uma unidade de saúde. Após receber atendimento médico, a vítima recebeu alta hospitalar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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