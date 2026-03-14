Cavalo é resgatado em Ananindeua após cair em bueiro sem tampa

Um cavalo foi resgatado por policiais após cair em um bueiro sem tampa neste sábado (14), na rua das Orquídeas, situada no conjunto Jardim Amazônia 1, bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. O animal, que precisou de auxílio especializado para a retirada, teria caído no buraco durante as primeiras horas do dia, segundo relatos de testemunhas que presenciaram o ocorrido na área.

Após a conclusão do resgate, a corporação policial não divulgou informações sobre o destino ou o estado de saúde atual do animal. De acordo com nota oficial emitida pela Polícia Civil do Pará, as circunstâncias do acidente já estão sendo apuradas pela Delegacia de Proteção Animal, unidade vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa).

O órgão estadual reforçou a importância da colaboração da sociedade para identificar o tutor do cavalo. Informações e denúncias que auxiliem na investigação podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, no número 181. A Polícia Civil mantém o sigilo do denunciante e busca esclarecer se houve negligência ou abandono no caso registrado na Grande Belém.