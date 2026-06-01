Taxa da OAB aumentou? Veja o valor da inscrição para o 47º Exame de Ordem

O início das inscrições para o 47º Exame de Ordem Unificado da OAB trouxe uma novidade que gerou repercussão entre os candidatos: o aumento da taxa de inscrição. O valor passou de R$ 320 para R$ 350, um reajuste de R$ 30 em relação à edição anterior.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (1º) e podem ser realizadas até o dia 8 de junho por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização da prova.

VEJA MAIS

O Exame de Ordem é composto por duas etapas eliminatórias. A primeira fase consiste em uma prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha, marcada para o dia 6 de setembro de 2026, das 13h às 18h.

Já a segunda etapa, de caráter prático-profissional, está prevista para o dia 18 de outubro, também das 13h às 18h.

A aprovação no exame é obrigatória para que bacharéis em Direito possam exercer a advocacia no Brasil. Segundo dados divulgados pela própria OAB, a taxa média de aprovação costuma variar entre 20% e 30% por edição, o que faz com que muitos candidatos precisem realizar mais de uma tentativa para conquistar a habilitação profissional.