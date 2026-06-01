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Dionne Warwick voltará ao Brasil com turnê de despedida; veja datas

Estadão Conteúdo

Dois anos após se apresentar no Brasil com sua turnê de despedida, a cantora americana Dionne Warwick voltará ao País para três shows em outubro. A excursão se chama Over and Out - A Farewell Tour e passará por Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Warwick sobe ao palco do Vivo Rio no dia 17/10, se apresenta na Vibra São Paulo em 18/10 e encerra a turnê brasileira no Auditório Araujo Vianna no dia 21/10.

Para São Paulo e Rio de Janeiro, haverá pré-venda exclusiva para membros Ouro Clube Shows, um programa da produtora Poladian para essa modalidade, em 3 de junho, às 12h, pelo site www.clubeshows.com.br. A venda geral de ingressos para essas cidades terá início em 4 de junho, às 12h, pelo site ticket360.com.br. Em Porto Alegre, as vendas serão pela sympla.com.br.

Às vésperas de sua visita ao Brasil em 2024, a artista falou ao Estadão sobre como se sente ao se apresentar com uma idade avançada. "Enquanto eu puder caminhar até lá o palco, eu vou fazer isso!", disse ela, que fará em dezembro 86 anos.

Nessa turnê de despedida, o público terá a oportunidade de vivenciar, ao vivo, um repertório repleto de clássicos, como Thats What Friends Are For, I Say a Little Prayer, Heartbreaker e Ill Never Love This Way Again, entre outros.

Além disso, Warwick prepara seu último álbum de estúdio. O projeto DWuets, com lançamento em agosto, reunirá um elenco estelar de parceiros em duetos, incluindo Cynthia Erivo, John Legend e mais cantores.

Serviço - Dionne Warwick em SP

Quando: 18 de outubro de 2026 Onde: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955) Ingressos: valores não divulgados, pelo site ticket360.com.br

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